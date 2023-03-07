Говорив, що здійснила самогубство: в Києві чоловік жорстоко вбив дружину, вдаривши ножем в груди

У Києві судитимуть чоловіка, який позбавив життя власну дружину, намагаючись видати свій злочин за самогубство. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався наприкінці листопада минулого року на вулиці Андрія Малишка. Тоді на місці події правоохоронці виявили жінку без ознак життя з ножовим пораненням грудної клітини, а також її цивільного чоловіка, який перебував напідпитку, проте запевняв, що дружина вчинила самогубство.

За його словами, вона власноруч встромила собі у груди ножа кухонного ножа.

Проте вже при огляді місця події слідчо-оперативна група виявила докази причетності «згорьованого» чоловіка до вбивства власної дружини. Також поліцейські з’ясували, що подружжя часто сварилося і зловживало алкоголем.

Згодом під час спілкування з оперативниками чоловік зізнався, що це він завдав удару дружині. Відтак поліцейські затримали 56-річного уродженця Донеччини в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Протягом усього періоду слідства фігурант перебував під вартою.

Нагадаємо, на Харківщині теж передали в суд справу про «сімейне вбивство» — там обвинуваченим є 51-річний мешканець села Яковлівка Лозівського району, який зарізав цивільну дружину, а її труп скинув у вигрібну яму.

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