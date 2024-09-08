Україна провела Коноплянку та беззубо програла невдасі Євро-2024: відеоогляд матчу Ліги націй

У суботу, 7 вересня, збірна України з футболу, яка не зуміла на Євро-2024 вийти з групи, на стадіоні «Епет Арена» у Празі провела стартовий матч у дивізіоні У Ліги націй, через яку можна пробитися на чемпіонат світу, проти команди Албанії.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй. Дивізіон В. Група F

Україна — Албанія — 1:2

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко (Малиновський, 81), Судаков (Ярмоленко, 72), Шапаренко (Піхальонок, 72), Циганков (Зінченко, 81), Кабаєв (Ванат, 72), Яремчук.

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Голи: Конопля (49) — Ісмаїлі (54), Асані (67).

Перед початком зустрічі у столиці Чехії національна команда попрощалася зі своєю легендою Євгеном Коноплянкою (87 матчів та 21 гол), якому президент УАФ Андрій Шевченко вручив пам'ятну футболу.

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У грі проти учасників Євро-2024 (жодної перемоги у групі), у яких раніше «жовто-сині» раніше виграли п'ять із шести зустрічей (за однієї нічиєї) Сергій Ребров не зміг залучити травмованих Дениса Попова (у динамівця народився первісток), Артема Довбика та Михайла Мудрика, який, є надія, зможе зіграти за команду у наступній грі. Натомість у складі головної команди країни дебютував динамівець Владислав Кабаєв.

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Перший тайм, за поганою традицією, нашій збірній вдався так собі. Албанці, очолювані колишнім футболістом «Арсенала», «Барселони», «Манчестер Сіті» та збірної Бразилії Сільвіньо, відверто кажучи, виглядали гострішими.

Щоправда, незабаром після перерви збірна України вийшла вперед, коли захисник Конопля здорово пробив у ближній кут — 1:0.

На жаль, тішились уболівальники нашої команди недовго. Незабаром, після подачі кутового та рикошету, захисник італійського «Емполі» Ісмаїлі покарав «жовто-синіх» за неквапливість — 1:1.

Ба більше, невдовзі хлопці Реброва вкотре надивачили в обороні, і Асані ще раз засмутив Трубіна — 1:2.

Часу до фінального свистка ще було достатньо, але наші «прізвища» не лише не врятувалися від поразки (першого в історії від албанців), а й розчарували своєю грою. Не міняємось, не ростемо, не додаємо. До Реброва є запитання. Як і до наших «прізвищ»…

Ще в одному матчі у квартеті Грузія на своєму полі сенсаційно розгромила Чехію — 4:1 (Кварацхелія, 32, з пенальті, Чакветадзе, 53, Мікаутадзе, 63, Кочорашвілі, 66 — Калвах, 80).

Становище команд: 1. Грузія — 3 очки (різниця м'ячів — 4:1); 2. Албанія — 3 (2:1); 3. Україна — 0 (1:2); 4. Чехія — 0 (1:4).

Свій наступний поєдинок Ліги націй, яку 2022-го виграла Іспанія, збірна України проведе 10 вересня у Празі (на стадіоні «Фортуна Арена») проти чехів.

Дивізіон А

Група 3

Нідерланди — Боснія та Герцеговина — 5:2 (Зіркзеє, 13, Рейндерс, 45+2, Гакпо, 56, Вегхорст, 88, Сімонс, 90+2 — Демірович, 27, Джеко, 73).

Німеччина — Угорщина — 5:0 (Фюллькруг, 27, Мусіала, 58, Вірц, 66, Павлович, 77, Хаверц, 81, з пенальті).

Дивізіон В

Група 2

Ірландія — Англія — 0:2 (Райс, 9, Гриліш, 26).

Греція — Фінляндія — 3:0 (Йоаннідіс, 23, 76, Каллман, 37, у свої ворота).

Дивізіон С

Група 4

Фарери — Північна Македонія — 1:1 (Давідсен, 9 — Барді, 49).

Вірменія — Латвія — 4:1 (Бачихчян, 6, Дубра, 35, у свої ворота, Селарраян, 48, Сперцян, 86 — Арутюнян, 9, у свої ворота).

Дивізіон D

Група 2

Молдова — Мальта — 2:0 (Каймаков, 32, Ніколаєску, 45 +4, з пенальті).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду встановив у матчі Ліги націй історичний рекорд.

Фото uaf.ua

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