Історичний рекорд Кріштіану Роналду та осічка Іспанії: відеоогляди матчів Ліги націй

У четвер, 5 вересня, стартувала футбольна Ліга націй, в якій збірна України не змогла піднятися до елітного дивізіону. У групах трьох ліг відбулося дев'ять поєдинків.

ВІДЕО ДНЯ

Дивізіон А

Група 1

Португалія — Хорватія — 2:1 (Далот, 7, Кріштіану Роналду, 34 — Далот, 41, у свої ворота).

РЕКЛАМА

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду, вразивши ворота хорватів, став першим футболістом в історії, який забив 900 голів в офіційних матчах.

В активі 39-річного форварда 5 м'ячів за «Спортинг», 145 за «МЮ», 450 за «Реал», 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» та 131 у складі національної команди.

РЕКЛАМА

Шотландія — Польща — 2:3 (Гілмор, 46, Мактоміней, 77 — Шиманські, 8, Левандовські, 44, з пенальті, Залевські, 90+7, з пенальті).

Група 4

РЕКЛАМА

Данія — Швейцарія — 2:0 (Доргу, 82, Хейб'єрг, 90+2). На 50-й хвилині вилучено Ельведі, а на 87-й — Джаку (обидва — Швейцарія).

Сербія — Іспанія — 0:0.

Дивізіон С

Група 1

Азербайджан — Швеція — 1:3 (Дадашов, 82 — Ісак, 65, 71, Декереш, 80). На 45+7 хвилині Шейдаєв (Азербайджан) не реалізував пенальті.

Естонія — Словаччина — 0:1 (Суслов, 70).

Група 3

білорусь — Болгарія — 0:0. На 74-й хвилині вилучено Крастєва (Болгарія).

Північна Ірландія — Люксембург — 2:0 (Маккнейр, 11, Баллард, 17).

Дивізіон D

Група 1

Сан-Марино — Ліхтенштейн — 1:0 (Сенсолі, 53).

У п'ятницю, 6 вересня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А, група 2 — Франція — Італія, Бельгія — Ізраїль; дивізіон В, група 2 — Казахстан — Норвегія, Словенія — Австрія, група 4 — Ісландія — Чорногорія, Уельс — Туреччина; дивізіон С, група 2 — Литва — Кіпр, Косово — Румунія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі поєдинок Ліги націй Україна — Албанія.

Фото record. pt

39

Читайте нас у Facebook