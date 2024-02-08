Україна дізналася суперників у групі: підсумки жеребкування Ліги націй у Парижі

У четвер, 8 лютого, у Парижі відбулося жеребкування футбольної Ліги націй, яку минулого року виграла збірна Іспанії.

Своїх суперників у групі 1 дивізіону В дізналася команда України, яка, на жаль, за підсумками минулого розіграшу не змогла повернутися до елітного дивізіону. Команда Сергія Реброва, на яку 21 березня чекає півфінал плей-оф за путівку на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини, зіграє в одному квартеті зі збірними Чехії, Албанії та Грузії.

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Інші групи дивізіону В сформували:

Група 2. Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція.

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Група 3. Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан.

Група 4. Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина.

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Змагання у групах відбудуться з 5 вересня по 19 листопада 2024 року (три матчі на своєму полі, три — у гостях). Як відомо, переможці квартетів піднімуться до елітного дивізіону, а команди, які фінішували на останніх місцях, понизяться у класі.

Підсумки жеребкування у трьох інших дивізіонах:

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Дивізіон А

Група 1. Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія.

Група 2. Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль.

Група 3. Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія та Герцеговина.

Група 4. Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія.



Дивізіон С

Група 1. Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія.

Група 2. Румунія, Косово, Кіпр, Литва / Гібралтар.

Група 3. Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, білорусь.

Група 4. Вірменія, Фарерські острови, Північна Македонія, Латвія.

Дивізіон D

Група 1. Литва / Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Група 2. Молдова, Мальта, Андорра.

Додамо, що переможці груп дивізіону А та команди, що посіли другі місця, візьмуть участь у чвертьфінальних матчах Ліги націй удома та на виїзді (17--25 березня 2005-го), а переможці цих протистоянь кваліфікуються у «фінал чотирьох», який буде зіграний 4 -8 червня 2025-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новим президентом Української асоціації футболу став Андрій Шевченко.

Фото uefa.com

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