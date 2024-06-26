Україна не змогла вирвати перемогу у Бельгії та припинила боротьбу на Євро-2024: відеоогляди матчів

У середу, 26 червня, збірна України з футболу, яка зазнала розгромної поразки від Румунії (0:3) і перемогла Словаччину (2:1), провела в Штутгарті останній поєдинок групової стадії чемпіонату Європи проти Бельгії і, на жаль, припинила виступ на турнірі.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. Група Е. 3-й тур

Україна — Бельгія — 0:0

Україна: Трубін, Миколенко (Зінченко, 57), Забарний, Сваток (Ярмоленко, 81), Матвієнко, Тимчик, Бражко (Степаненко, 70), Шапаренко (Малиновський, 70), Судаков, Яремчук (Ванат, 70), Довбик.

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Словаччина — Румунія — 1:1

Голи: Дуда (24) — Марін (37, з пенальті).

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З урахуванням того, що в паралельному матчі між Румунією та Словаччиною з великою ймовірністю мала бути зафіксована нічия, яка виводила в плей-оф і тих, і інших, Україну в першому в історії протистоянні з третьою збірною світового рейтингу Бельгією могла влаштувати лише перемога.

Ребров, який не міг розраховувати на Мудрика та Циганкова, ризикнув і з перших хвилин кинув у бій в атаці і Яремчука, і Довбика. При цьому в обороні «жовто-сині» діяли у три центральні захисники. Так, бельгійці до перерви частіше атакували, але не можна сказати, що Лукаку і компанія були біля чужих воріт гостріші ніж наші, які навіть перевершили команду Доменіко Тедеско за кількістю ударів.

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На жаль, на початку другого тайму попросив заміну Миколенко і замість нього на поле вийшов Зінченко. Пізніше Ребров кинув у бій Степаненка, Малиновського, Ваната та Ярмоленка. Наші йшли вперед, намагалися вирвати перемогу, але футбольний Бог цього вечора не був з Україною — 0:0.

Що ж до матчу Словаччина — Румунія, то там все було зрозуміло ще до стартового свистка — нічия 1:1.

На жаль, команда Реброва набрала в групі 4 очки, як і решта команд, але через найгіршу різницю м'ячів фінішувала на останньому місці (такого в історії чемпіонатів Європи ще не було, з 4 очками завжди йшли далі). Провал у поєдинку з румунами став вирішальним…

Підсумкове становище команд: 1. Румунія — 4 очки 2. Бельгія — 4; 3. Словаччина — 4; 4. Україна — 4.

Переможці групи румуни 2 липня у Мюнхені оскаржать путівку до чвертьфіналу Євро-2024 у матчі з однією з третіх команд, бельгійці 1 липня у Дюссельдорфі зіграють із Францією, а суперником словаків у 1/8 фіналу стане Іспанія чи Англія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Австрії сенсаційно виграла групу на Євро-2024.

Фото uaf.ua

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