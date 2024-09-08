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Потужний вибух пролунав у Києві: є загиблі, під завалами можуть бути ще люди (фото, відео)

11:03 8 вересня 2024
Зруйнована будівля

В Києві пролунав вибух, не пов'язаний з ракетними атаками ворога на столицю.

В КМВА повідомляють, що на территорії автотранспортного підриємства в Голосіївському районі стався вибух невідомого поки походження — двоповерхова будівля 40×100 м була частково зруйнована.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

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«Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці», — зазначили в столичній військовій адміністрації.

Фото ДСНС

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В столичному главку надзвичайної служби повідомили, що про вибух на вулиці Васильківській стало відомо о 10:12. На місці працює 31 рятувальник та 8 одиниць техніки.

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Пізніше у ДСНС уточнили, що загинуло 2 особи — одну людину деблоковано з-під завалів. Частково зруйновано будівлю цеху автотранспортного підприємства.

Нагадаємо, що під час атаки на Київ балістикою та крилатими ракетами 2 вересня постраждали троє людей — двох осіб шпиталізували, одній надали медичну допомогу на місці.

Фото ДСНС

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