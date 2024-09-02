Трьох людей поранено в Києві внаслідок нічного ракетного удару росіян (фото)

Під час атаки на Київ балістикою та крилатими ракетами 2 вересня постраждали троє людей.

В КМВА зазначали, що двох осіб шпиталізували, одній надали медичну допомогу на місці.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Офісу генпрокурора, у Солом'янському районі осколкове поранення отримав 32-річний чоловік, а вибухово-звуковою хвилею травмовано 19-річну дівчину. У Святошинському районі 24-річна жінка отримала забої та черепно-мозкову травму.

Фото прокуратури

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Фото прокуратури

Фото прокуратури

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Фото прокуратури

В столиці зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у шести районах:

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в Шевченківському районі пошкоджено нежитлові приміщення;

в Голосіївському — дах під’їзду житлового будинку, а також будівлю котельні на території освітнього закладу;

в Солом’янському — нежитлові приміщення;

в Дніпровському — нежитлову будівлю та автомобіль;

в Святошинському — офісні приміщення та автомобілі;

в Подільському — уламками пошкоджено автомобіль.

На місцях подій працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи.

Ворог бив по кільком регіонам України, застосовуючи крилаті та балістичні ракети, а також ударні БпЛА. ППО збила 9 з 16 ракет «Іскандер-М"/KN-23, а також 13 з 14 крилатих ракет Х-101 — ще одна не досягла цілі та була локаційно втрачена.

Фото Офісу генпрокурора

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