Під руїнами готелю у Миколаївці виявили тіла загиблих (фото)
У Миколіївці на Донеччині, де ворог завдав удару по готелю, з-під завалів вилучили тіла двох загиблих.
Як повідомляють у ДСНС, чотириповерхова будівля готеля була частково зруйнована.
Загиблих знайшли під час аварійно-рятувальних робіт. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено.
Нагадаємо, що вночі також постраждав населенний пункт Вилково, що на Одещині. Ворог, який запустив з акваторії Чорного моря «шахеди», вдарив по готельно-ресторанному комплексу. Також постраждала житлова забудова.
Фото ДСНС
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