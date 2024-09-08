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Події

Під руїнами готелю у Миколаївці виявили тіла загиблих (фото)

13:56 8 вересня 2024
Зруйнована будівля

У Миколіївці на Донеччині, де ворог завдав удару по готелю, з-під завалів вилучили тіла двох загиблих.

Як повідомляють у ДСНС, чотириповерхова будівля готеля була частково зруйнована.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

Загиблих знайшли під час аварійно-рятувальних робіт. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено.

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Нагадаємо, що вночі також постраждав населенний пункт Вилково, що на Одещині. Ворог, який запустив з акваторії Чорного моря «шахеди», вдарив по готельно-ресторанному комплексу. Також постраждала житлова забудова.

Фото ДСНС

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