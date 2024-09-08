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У Сумах жертви та руйнування після нічного авіаудару ворога, у Миколаївці під завалами готелю шукають людей (фото)

8:44 8 вересня 2024
Рятувальники

Російські загарбники, які постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі, останніми тижнями приділяють особливу увагу готелям. Так, наприкінці серпня ворог ракетой поцілив по готелю у Краматорську, де загинули люди, а невдовзі й — по готелю в Кривом Розі, де також були жертви. А напередодні увечорі — по готелю у Миколаївці, що на Донеччині.

Як повідомив «Суспільному Донбас» заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін, тривають пошукові роботи — надзвичайники розбирають завали готелю «Зоря», який було зруйновано в результаті обстрілу о 21.50.

«Під завалами перебувають дві людини», — зазначив він та додав, що за попередніми даними, окупанти вдарили по місту трьома авіабомбами.

А у ніч проти неділі, 8 вересня, ворог завдав авіаційного удару по місту Суми. В обласній ВА повідомили, що двоє людей загинуло, ще чотири людини, у тому числі й двоє дітей, отримали поранення.

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Фото ОВА

Фото ОВА

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Фото ОВА

У місті пошкоджені автомобілі та житлові будинки.

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Нагадаємо, що днями російські військові вдарили по сумському університету. Тоді поранення отримав охоронець. А напередодні завдали артилерійського удару по Костянтинівці, що на Донеччини. Снаряди поцілили у місцевий ринок, на якому загинули троє місцевих мешканців.

Фото Сумської ОВА

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