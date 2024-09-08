Близько десятка житлових будинків та готельний комплекс пошкоджено під час атаки дронів на Вилкове Одеської області (фото)

Напередодні увечорі ворог завдав авіаудару по Донеччині, де поцілив по готелю у населенному пункті Миколаївка. А у ніч проти 8 вересня атаки з повітря зазнала Одещина, де також зафіксоване влучання у готельно-ресторанний комплекс.

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Як повідомляють Сили оборони півдня, група ворожих БпЛА була запущена з акваторії Чорного моря, повітряна тривога тривала понад три години.

«На жаль, зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс. На щастя, постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Регіональні пабліки писали й про атаку на критичну інфраструктуру та те, що постраждало близько десятка приватних будинків. Але наразі офіційних повідомлень з цього приводу немає.

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До речі, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожі ударні БпЛА, що перебували у небі над Одещиною, порушили повітряний простір Румунії. Через годину після цього повідомлялося, що «шахед» покинув территорію Румунії, пролетів через Вилкове та продовжив рух в прибрежній акваторії регіону.

«РБК-Україна» з посиланням на пресслужбу Міноборони Румунії пише, що жителі у повітах Тулча та Констанца отримали повідомлення з попередженням о 2:20 та 2:38. Два літаки F-16 Румунії вилетіли для моніторингу повітряної обстановки, а система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір Румунії та залишив територію у бік України.

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«З даних, що є на даний момент, є ймовірність існування зони поразки на території країни, в безлюдній місцевості, в околицях міста Периправа. Сили Міністерства національної оборони, починаючи з ранку, з повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі», — зазначають у оборонному відомстві Румунії.

Тим часом в Офісі генпрокурора уточнили дані щодо наслідкив російського авіаудару по дачному масиву у Сумах.

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Фото прокуратури

Фото прокуратури

«8 вересня 2024 року близько 4-ї години ранку ворог, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдав авіаудару по дачному масиву у м. Суми. Внаслідок атаки держави-агресорки загинуло подружжя віком 79 та 77 років. Ще четверо людей постраждали, у тому числі 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик», — йдеться у повідомленні.

Зруйновано один та пошкоджено щонайменше 20 приватних житлових будинків, а також 4 транспортні засоби.



Нагадаємо, що смертельні удари по готелям були наприкінці серпня зафіксовані у Краматорську, де загинув британський журналіст, а у Кривому Розі оголошували траур через двох загиблих під час ракетної атаки росіян.

Фото прокуратури

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