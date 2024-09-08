40.88 / 41.39 45.32 / 46.01
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Хід у відповідь: чому полоненим росіянам заборонили телефонні дзвінки

15:44 8 вересня 2024
Дмитро Лубінець

Полонені російські окупанти більше не мають права здійснювати телефонні дзвінки з України. Про це в етері телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що зараз в Україні діють чотири спецтабори для полонених військових росії, умови в яких відповідають Женевським конвенціям.

«Ми розуміємо, що, на жаль чи на щастя, ми не можемо поводитися як росіяни <…> Скажу відверто, деякі речі ми змінюємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості дзвонити російським військовополоненим до своїх рідних на територію росії», — нагадав він.

Лубінець наголосив, що позиція Офісу омбудсмана була в цьому питанні дуже проста: згідно з Женевськими конвенціями є право на листування, а не на телефонні дзвінки.

РЕКЛАМА

«Станом на сьогоднішній день нам повідомлено, що росіяни мають можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає», — сказав омбудсман.

Як писали «ФАКТИ», під Покровськом у Донецькій області російські терористи стратили трьох українських військовополонених.

РЕКЛАМА

192

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

часник

Завжди буде свіжим й пролежить до весни: як правильно зберігати часник

зодіак

Зміни на краще настануть дуже скоро: чиє життя почне покращуватись після затемнення 18 вересня

Східний гороскоп

Коням та Мавпам — обережність, Зміям — віщі сни: східний гороскоп на тиждень 9 — 15 вересня

Військовий квиток

«Забиратимуть» всіх чоловіків? Чому ТЦК та СП почали працювати цілодобово

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту