Хід у відповідь: чому полоненим росіянам заборонили телефонні дзвінки
Полонені російські окупанти більше не мають права здійснювати телефонні дзвінки з України. Про це в етері телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що зараз в Україні діють чотири спецтабори для полонених військових росії, умови в яких відповідають Женевським конвенціям.
«Ми розуміємо, що, на жаль чи на щастя, ми не можемо поводитися як росіяни <…> Скажу відверто, деякі речі ми змінюємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості дзвонити російським військовополоненим до своїх рідних на територію росії», — нагадав він.
Лубінець наголосив, що позиція Офісу омбудсмана була в цьому питанні дуже проста: згідно з Женевськими конвенціями є право на листування, а не на телефонні дзвінки.
«Станом на сьогоднішній день нам повідомлено, що росіяни мають можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає», — сказав омбудсман.
Як писали «ФАКТИ», під Покровськом у Донецькій області російські терористи стратили трьох українських військовополонених.192
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