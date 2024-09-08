Хід у відповідь: чому полоненим росіянам заборонили телефонні дзвінки

Полонені російські окупанти більше не мають права здійснювати телефонні дзвінки з України. Про це в етері телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він зазначив, що зараз в Україні діють чотири спецтабори для полонених військових росії, умови в яких відповідають Женевським конвенціям.

«Ми розуміємо, що, на жаль чи на щастя, ми не можемо поводитися як росіяни <…> Скажу відверто, деякі речі ми змінюємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості дзвонити російським військовополоненим до своїх рідних на територію росії», — нагадав він.

Лубінець наголосив, що позиція Офісу омбудсмана була в цьому питанні дуже проста: згідно з Женевськими конвенціями є право на листування, а не на телефонні дзвінки.

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«Станом на сьогоднішній день нам повідомлено, що росіяни мають можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає», — сказав омбудсман.

Як писали «ФАКТИ», під Покровськом у Донецькій області російські терористи стратили трьох українських військовополонених.

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