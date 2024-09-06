Під Покровськом російські терористи стратили трьох українських військовополонених: жихливі кадри оприлюднив телеканал CNN

Російські військові, зневажаючи положення Женевської конвенції, знову розстріляли українських бійців, які здалися в полон.

Про страту трьох бійців ЗСУ в районі Покровська повідомляє CNN — редакція отримала ексклюзивне відео, зняте з безпілотника. На кадрах видно, що троє військових виходять на середину дороги, стають навколішки та кладуть руки на голови, показуючи, що вони без зброї. За кілька секунд вони вже нерухомо лежать у пилюці.

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Видання пише, що відео було знято наприкінці серпня. Стверджується, що цей випадок є частиною серії явних страт, кількість яких у 2024 році зростає. Зазначається, що джерела в українській військовій розвідці надали CNN список із 15 випадків, що сталися з листопада 2023 року. Більшість із них підтверджені відео- та аудіоперехопленнями. В них говориться, що українські солдати, які здалися, були вбиті росіянами на передовій, а не взяті в полон.

В українському Офісі генпрокурора повідомили, що розслідується 28 подібних випадків з початку війни, в яких загинуло 62 українських військовослужбовців.



Українські прокурори висловлювали припущення, що такі випадки є військовими злочинами та частиною організованої політики кремля. «Якщо військовополонені здаються, якщо вони показують, що здаються, якщо вони не мають зброї в руках, то позасудова кара є військовим злочином», — заявив журналістам генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Він стверджував, що подібні злочини відбувалися в різних районах України, різними підрозділами, що дає Києву «можливість заявити, що така політика, організована кремлем, може характеризуватись як злочини проти людяності».

Українське джерело, що надало кадри з безпілотника в Покровську, заявило, що їхньому підрозділу відомо про численні подібні випадки на лінії фронту, які не були розголошені і не розслідувалися.

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Про страту ще одного українця повідомив проект «Хочу жить». «Російські військові знову стратили українського військовополоненого. Свій військовий злочин вони зняли на відео та опублікували в мережі. Те, що українська армія має справу з садистами та вбивцями, ми вже зрозуміли давно. Але ким треба бути, щоб самому фіксувати зроблене, полегшуючи роботу зі встановлення своєї особистості? Українські спецслужби знають практично про всі подібні випадки і російські злочинці у військовій формі не залишаться безкарними», — йдеться у повідомленні.

На ці трагічні випадки відреагував і український омбудсмен Дмитро Лубинець, який заявив, що звернеться до ООН та МКЧХ.

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«Розстріл росіянами українського військовополоненого — це грубе порушення Женевських конвенцій! Адже країна, яка бере в полон, повинна гарантувати збереження життя військовополоненим і відповідає за поводження з ними. Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не повинна мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма фактами ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляю та надсилаю листи до МКЧХ та ООН. Ці міжнародні організації мають змусити росію дотримуватися норм міжнародно-гуманітарного права та фіксувати кожне порушення», — зазначив він.

Дмитро Лубинець додав, що російська агресія проти України є гібридною війною і що солдати росії навмисно розстрілюють українських військовополонених і розповсюджують подібні відео з метою залякування українців. «Але насправді вони лише показують свою справжню особу — терорист і вбивці. Водночас, вся інформація завжди вимагає детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог», — додав омбудсмен.

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Фото — скріншот відео, отриманого CNN

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