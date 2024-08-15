«Противник не збирався здаватися»: у Курській області ЗСУ взяли в полон рекордну «партію» росіян (фото, відео)

Півтора тижні тому ЗСУ розпочали операцію на території суміжної з Сумщиною Курської області росії, протягом цих днів в полон потрапило багато військових-росіян, насамперед, солдатів-строковиків.

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А наразі стало відомо про наймасовіше взяття у полон росіян, про яку повідомляє фонд «Хочу жить». В мережу виклали відео, на якому було видно, як рота російських солдатів здалася в полон у Курській області.

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«14 серпня, понад сто залишених командирами росіян, ухвалили правильне рішення і здалися в полон. Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури та казнокради, а фланги „прикривають“ кадировські бандити, які кидають усіх і все, аби самим не бути полоненими. Ну і дякую генералу Лапіну, який допомагає нам успішно просуватися на Курщині, так само, як і 2022 року на Харківщині, за оборону якої він і відповідав», — йдеться у повідомленні.

Тим часом УНІАН, посилаючись на джерело в СБУ, зазначає, що наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз, стало наслідком спецоперації, яку провели воїни ЦСО «А» СБУ.

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Відомо, що у полон було взято 102 військових 488-го полку зс пф та підрозділи "Ахмат"

Фото з сайту УНІАН

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Фото з сайту УНІАН

Українські спецпризначенці захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт. Там були приміщення для проживання особового складу, столова, зброярня та навіть баня.

Фото з сайту УНІАН

«Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо»,— повідомило джерело.

Серед військових, які потрапили у полон до ЗСУ, є й «кадирівці».

Нагадаємо, що українське військове командування заявляє, що ЗСУ взяли під контроль близько тисячі квадратних кілометрів в Курській області. Тим часом російська влада заявила про евакуацію цілого району, що на кордоні з Україною.

Фото — скріншот

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