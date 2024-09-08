Розгромна перемога Іспанії у меншості та герой Кріштіану Роналду: відеоогляди матчів Ліги націй

У неділю, 8 вересня, дев'ятьма поєдинками у трьох дивізіонах стартував другий тур Ліги націй, у якій напередодні збірна України програла команді Албанії (1:2).

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Ліга націй

Дивізіон А

Група 1

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Шотландія — Португалія — 2:1 (Бруну Фернандеш, 54, Кріштіану Роналду, 88 — Мактоміней, 7).

Хорватія — Польща — 1:0 (Модрич, 52).

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Автор переможного м'яча, 38-річний ексволодар «Золотого м'яча» Лука Модрич провів свій 180-й матч за збірну Хорватії та зрівнявся за кількістю поєдинків за національну команду з іспанцем Серхіо Рамосом. Більше матчів лише у абсолютного рекордсмена — португальця Кріштіану Роналду (213), який вийшов на матч із шотландцями лише після перерви та приніс своїй команді перемогу.

Становище команд: 1. Португалія — 6 очок (різниця м'ячів — 4:2); 2. Хорватія — 3 (2:2); 3. Польща — 3 (3:3); 4. Шотландія — 0 (3:5).

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Група 4

Швейцарія — Іспанія — 1:4 (Амдуні, 41 — Хоселу, 4, Фабіан Руїс, 13, 77, Торрес, 80). На 21-й хвилині вилучений Ле Норман (Іспанія).

Данія — Сербія — 2:0 (Грьонбек, 36, Поульсен, 61).

Становище команд: 1. Данія — 6 (4:0); 2. Іспанія — 4 (4:1); 3. Сербія — 1 (0:2); 4. Швейцарія — 0 (1:6).

Дивізіон С

Група 1

Словаччина — Азербайджан — 2:0 (Дуда, 22, з пенальті, Стрелец, 26).

Швеція — Естонія — 3:0 (Дьокереш, 30, 44, Ісак, 40). На 62-й хвилині вилучений Палуметс (Естонія).

Становище команд: 1. Швеція — 6 (6:1); 2. Словаччина — 6 (3:0); 3. Азербайджан — 0 (1:5); 4. Естонія — 0 (0:4).

Група 3

Люксембург — білорусь — 0:1 (Громико, 76).

Болгарія — Північна Ірландія — 1:0 (Десподов, 40).

Положення команд: 1. білорусь — 4 (1:0); 2. Болгарія — 4 (1:0); 3. Північна Ірландія — 3 (2:1); 4. Люксембург — 0 (0:4).

Дивізіон D

Група 1

Гібралтар — Ліхтенштейн — 2:2 (Уокер, 8, Скенлон, 90+7 — Саглам, 53, Хаслер, 90+14, з пенальті). На 82-й хвилині Вокер (Гібралтар) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Сан-Марино — 3 (1; 1:0); 2. Гібралтар — 1 (1; 2:2); 3. Ліхтенштейн — 1 (2; 2:3).

У понеділок, 9 вересня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А, група 2 — Ізраїль — Італія, Франція — Бельгія; дивізіон В, група 3 — Норвегія — Австрія, Словенія — Казахстан, група 4 — Туреччина — Ісландія, Чорногорія — Уельс; дивізіон С, група 2 — Кіпр — Косово, Румунія — Литва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги націй Чехія — Україна.

Фото Marca

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