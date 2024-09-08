Де дивитись онлайн Чехія — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу, яка програла у стартовому поєдинку албанцям (1:2), на стадіоні «Фортуна Арена» у Празі проведе у дивізіоні В Ліги націй матч проти команди Чехії, що зазнала нищівної поразки на полі Грузії (1:4).

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У попередні роки суперники зустрічалися один з одним п'ять разів. Двічі успіх сприяв українцям (2:1, 1:0 у 2018-му), два поєдинки завершилися внічию (0:0 у 2012-му, 1:1 у 2021-му) та одну зустріч виграли чехи (4:0 у 2011-му).

У майбутньому протистоянні букмекери бачать фаворитом збірну Чехії. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу команди Івана Гашека приймає з коефіцієнтом 2,30, на нічию — 3,38, на виграш «жовто-синіх», які не змогли піднятися до елітного дивізіону Ліги націй, — 3,29.

У прямому ефірі поєдинок Чехія — Україна на території нашої країни дивіться безплатно о 21:45 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряма трансляція із Праги запланована на медіасервісі MEGOGO.

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Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 2-й тур

10 вересня (вівторок)



Чехія — Україна 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

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Додамо, що ще в одному матчі у квартеті цього ж дня зіграють Албанія та Грузія (21:45).

Становище команд: 1. Грузія — 3 очки (різниця м'ячів — 4:1); 2. Албанія — 3 (2:1); 3. Україна — 0 (1:2); 4. Чехія — 0 (1:4).

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Свої наступні поєдинки Ліги націй, яку 2022-го виграла Іспанія, збірна України проведе у Польщі — 11 жовтня проти Грузії (у Познані) та 14 жовтня проти Чехії (у Вроцлаві).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України на Євро-2024 не змогла вийти з групи.

Фото uaf.ua

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