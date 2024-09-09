Жінка-ФОП змінила прізвище: як отримати держдопомогу у зв'язку з вагітністю

Вагітні жінки, у тому числі й фізичні особи — підприємиці, мають право на фінансову підтримку від держави.

В Пенсійному фонді України пояснили, що має зробити жінка-ФЛП, яка змінила прізвище, місце проживання або інші персональні дані, для отримання в майбутньому виплат по соціальному страхуванню, в тому числі по вагітності та пологах.

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Для цього необхідно оновити дані, звернувшись до:

податкового органу — протягом місяця з дня виникнення таких змін для заміни облікової картки платника податків та оновлення даних у реєстрах, що стосуються підприємницької діяльності;

державного реєстратора — для подання оновлених відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

територіального органу Пенсійного фонду України — протягом десяти днів з моменту виникнення зазначених обставин для внесення змін до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та для оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

банківської установи — щодо зміни виплатних реквізитів;

сімейного лікаря — для внесення змін до медичної декларації (е-лікарняний не створиться, якщо персональні дані, зазначені в декларації, не збігатимуться із даними реєстру застрахованих осіб).

«Жінки, зареєстровані як ФОП, мають право на отримання виплат по вагітності та пологах, якщо ними сплачено єдиний внесок за місяці розрахункового періоду та за місяць, у якому настав страховий випадок, у розмірі не менше мінімального страхового внеску (22% мінімальної заробітної плати)», — додали в Пенсійному фонді України.

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Нагадаємо, що право на отримання державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами мають жінки, включаючи неповнолітніх, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Але для цього необхідно оформити кілька довідок.

Фото Pixabay

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