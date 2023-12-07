Вагітним українкам нагадали про право на фінансову допомогу: що потрібно зробити, щоб отримати гроші
Вагітні жінки, які наразі мають право за власним бажанням розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності, а також жінки з дітьми мають право на фінансову підтримку від держави.
Як нагадують у Мінсоцполітики, соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні дитини. Також грошову підтримку можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.
Допомогу при вагітності та пологах можуть отримати:
- Студентки,
- Військовослужбовиці,
- Жінки, звільнені з роботи через ліквідацію організації чи установи,
- Підприємиці,
- Жінки, які не працюють.
Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.
Крім цього знадобляться:
- Заява,
- Інформація про медичний висновок (номер запису в Реєстрі медичних висновків в категорії «Вагітність та пологи»),
- А також одна з цих довідок з:
- - основного місця служби або навчання — якщо жінка служить або навчається;
- - ліквідаційної комісії — якщо вона звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;
- - центру зайнятості — якщо жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.
Раніше юристи пояснювали, як жінкам нараховуються «декретні».
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