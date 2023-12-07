Вагітним українкам нагадали про право на фінансову допомогу: що потрібно зробити, щоб отримати гроші

Вагітні жінки, які наразі мають право за власним бажанням розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності, а також жінки з дітьми мають право на фінансову підтримку від держави.

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Як нагадують у Мінсоцполітики, соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні дитини. Також грошову підтримку можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.

Допомогу при вагітності та пологах можуть отримати:

Студентки,

Військовослужбовиці,

Жінки, звільнені з роботи через ліквідацію організації чи установи,

Підприємиці,

Жінки, які не працюють.

Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.

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Крім цього знадобляться:

Заява,

Інформація про медичний висновок (номер запису в Реєстрі медичних висновків в категорії «Вагітність та пологи»),

А також одна з цих довідок з:

- основного місця служби або навчання — якщо жінка служить або навчається;

- ліквідаційної комісії — якщо вона звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

- центру зайнятості — якщо жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.

Раніше юристи пояснювали, як жінкам нараховуються «декретні».

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Фото Pixabay

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