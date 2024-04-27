Для неповнолітніх теж передбачено: хто в Україні має право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та як її отримати

В Україні, де військовим надаватимуть відпустки при народженні дитини, право на отримання державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами мають жінки, включаючи неповнолітніх, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Про це повідомили в Національній соціальній сервісній службі Україні.

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«Для цього необхідно звернутися до органу соціального захисту населення або ЦНАПу», — йдеться у повідомленні.

Підставою для призначення виплат є видана в установленому порядку довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка:

- з основного місця служби або навчання;

- ліквідаційної комісії для жінок, звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації;

- державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні;

- рішення про усиновлення чи встановлення опіки (для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом 2 місяців з дня її народження).

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«Звернутися за допомогою можна не пізніше, ніж через 6 місяців після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Допомога виплачується за весь період відпустки», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше юристи пояснили, чи можуть забрати виплати ВПО у вагітних.

Також стало відомо, що виплати батькам хочуть збільшити майже у 10 разів.

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