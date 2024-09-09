Нема куди звертатися: експерт пояснив, чому українців взимку завалять несправедливими платіжкам, і як завадити цьому

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, який раніше не виключав, що восени парламент може зіткнутися з необхідністю розгляду питання щодо підняття тарифу на газ, на розподіл газу й тепло, звернув увагу споживачів комунальних послуг на тонкощі функціонування системи ЖКХ, згадавши про нарахування несправедливих боргів громадянам.

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У якості приклада він навів ситуацію у Харкові, де минулого року всім власникам квартир незаконно нарахували плату за обслуговування теплових мереж. «Ця послуга не може бути нарахована КП в платіжку, а приймається тільки через рішення загальних зборів», — заявив експерт та додав, що у Куп'янську жителі отримали подвійні платіжки за електроенергію за період окупації — від окупаційної влади та від місцевого обленерго. Він зазначив, що «таких випадків сотні-тисячі по всій Україні».

Зокрема, у Кривому Розі мешканці зруйнованого будинку отримали рахунки від ДТЕК за електроенергію. «А ще є напівзаконні платіжки. І так вони малюють величезні борги за тепло», — додав він.

Він також згадав про давній випадок у столиці, коли власник квартири отримав платіжку на 52 000 гривень за тепло «тільки тому, що КП КТЕ знайшли таку законодавчу можливість». «І тільки після мого особистого втручання і громадського розголосу вони зробили перерахунок», — додав Попенко.

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Пои цьому доволі часто зустрічається ситуація, коли за вікном відносно тепла погода, а теплоносій у будинку занадто гарячий, тому платіжки виходять удвічі дорожчими.

Проблема поширена, констатує експерт, але фактично споживачам нема куди звертатися, щоб її вирішити.

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«Багатоквартирний будинок — це є спільна сумісна власність власників квартир, і всі втрати в будинку це є ваші проблеми. Якщо у вас загарячі батареї, то знову ви не можете скаржитись на них ТКЕ, або ще кудись, бо вони не відповідають за температуру теплоносія і його регулювання в багатоквартирному будинку», — пояснив Олег Попенко.

Фахівець наголошує, що боротися з занадто гарячими батареями й відповідно величезними рахунками можна лише самостійно. Наприклад, вручну за рахунок заслінки можна зменшити або збільшити подачу тепла в будинок.

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Також можна встановити прилади з погодним регулюванням, що автоматично регулюватимуть подачу тепла до будинку відповідно до температури на вулиці.

У той же час голова ради української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що взимку можуть бути проблеми з опаленням, зокрема, у мешканців верхніх поверхів багатоповерхівок.

Фото Pixabay

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