Мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок узимку можуть залишитися без опалення: експерт назвав причину

Експерти прогнозують невтішну ситуацію взимку. Зокрема, до проблем з електроенергією можуть додатись проблеми з опаленням, а саме — мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок можуть залишитися без опалення. Про це повідомив голова ради української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі «Київ24».

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За його словами, основною проблемою взимку стане не лише генерація опалення, а й його подача на висоту понад дев'ять поверхів, пише На Пенсії.

Як пояснив Ігнатьєв, до дев'ятого поверху тиск може видати те, що дають теплостанції. І якщо, наприклад, Київська ТЕЦ-5 може дати необхідний тиск, то багатьом іншим станціям це не під силу.

Для забезпечення опаленням верхніх поверхів багатоповерхівок необхідно використовувати додаткові генератори, особливо при відключення електроенергії.

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Але в Україні наразі це дефіцитний товар. Дефіцитом може стати і паливо, необхідне роботи генераторів.

За словами Ігнатьєва, вже сьогодні черга за генераторами розписана на рік уперед. Паніка серед населення може спричинити і ажіотаж на заправках.

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Підтверджує думку Ігнатьєва і засновник громадського об'єднання «Союз споживачів комунальних послуг» Олег Попенко. За його словами, в особливій небезпеці мешканці багатоквартирних будинків, які не підключені до центрального опалення. Якщо температура опуститься до -10 градусів і нижче, мешканці таких будинків можуть з'їжджати, оскільки нічого не можна буде зробити.

Як писали «ФАКТИ», у Миколаєві комунальники планують запровадити для населення двоставковий тариф на теплову енергію.

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Фото: Pixabay

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