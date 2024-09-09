В Києві люди у військовій формі почали фотографувати перехожих. Шукають ухилянтів?

Після того, як військкомати почали працювати цілодобово, кожна зміна в роботі ТЦК починає викликати певну напругу у чоловічої частини населення.

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Так сталося і нещодавно, коли у столиці помітили людей у військовій формі (ймовірно, співробітників ТЦК), які фотографували перехожих в парку Святошинського району. Про інцидент розповів ресурс ТСН.ua.

За словами очевидців, один з військовослужбовців, в руках якого був планшет, у якусь мить почав фотографувати здалеку алеї парку, де в той час були перехожі.

«Людина у військовій формі підняла над головою планшет та, наскільки я зрозуміла, сфотографувала територію парку. Після цього цей чоловік уважно роздивлявся фото. Поруч стояв поліцейський, але він не фотографував. Під час цього рейду ні люди у військовій формі, ні поліцейські не підходили до чоловіків», — розповіла киянка, яка під час цього фотографування гуляла на вулиці з дитиною.

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Дехто висловив міркування, що зйомка пов'язана з пошуком чоловіків, які не оновили дані.

Своєю чергою, поліцейські відповіли, що таке фотографування має декілька версій.

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«Наприклад, це могло бути або елементарним звітом працівника ТЦК перед керівництвом про місце свого перебування, або фотографуванням з метою проаналізувати ситуацію. Тобто, наприклад, наскільки ця локація багатолюдна, наскільки багато там знаходиться чоловіків. Версія про фотографування когось конкретного виключається, тому що якість планшетної фотографії майже не дає можливості точно ідентифікувати особу. Для цього зазвичай потрібна якісна камера. Наприклад, оперативники у своїй роботі намагаються використовувати фотоапарат з гарним об’єктивом», — розповіли правоохоронці.

В регіональних ТЦК журналістам повідомили, що для знімання процесу оповіщення використовують бодикамери. Але підкреслюють, що вони вмикаються, коли йде процес спілкування та оповіщення, щоб мати доказ на той випадок, коли треба з’ясувати обставини тієї чи тієї ситуації.

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Колишній слідчий, адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях мобілізації, припускає, що фотографування могло здійснюватись з декількох причин.

«Могло бути і звітом, а могло бути і аналізом ситуації. Тобто скільки людей перебуває в конкретний день у конкретний час. Це могли робити для того, щоб потім проаналізувати, скільки сил варто задіяти на цій локації», — висловлює свою думку Роман Сімутін.

Також журналісти звернулись за коментарем до представників Київського міського ТЦК та СП.

І отримали наступну відповідь: «Можемо повідомити, що військовослужбовці ТЦК та СП не здійснювали ніяких фотофіксацій на планшет територій, можливо, це були військовослужбовці інших структурних підрозділів МОУ. Інформацією про цей випадок не володіємо».

Тобто, питання залишається відкритим, тому навряд чи можна буде дивуватись тому, що з'являться нові пояснення тому, яка причина «фотосесій» військових у парках столиці.

Раніше «ФАКТИ» писали про інцидент, який відбувся днями у столичному військкоматі.

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