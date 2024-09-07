Намагались проникнути на об’єкт Міноборони: в Київському ТЦК прокоментували сутичку біля військкомату

В Україні продовжуються скандали навколо діяльності Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, і тепер в центрі уваги опинилася столиця.

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Вчора, 6 вересня, у мережі з'явилося відео, автори якого стверджували, що на ДВРЗ у Києві забрали хлопця, «запихнули до буса», а його брату сказали, що вранці можна приїхати «попрощатись».

І родичі мобілізованого, схоже, вирішили діяти згідно з порадою військкомів, тому бійка продовжилась наступного дня.

Крім того, сьогодні з'явилося і офіційне пояснення інциденту від співробітників ТЦК.

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В ньому стверджується, що в п'ятницю, 6 вересня, на збірному пункті Київського МТЦК та СП невідомі спробували проникнути на об'єкт Міноборони України. Військовим вдалось їх зупинити.

Крім того, ті ж самі особи намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункта.

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Військовослужбовці Київського МТЦК та СП, діючи ву межах своїх обов’язків, зупинили невідомих осіб, які намагалися незаконно потрапити на військовий об’єкт, що охороняється. Використовуючи фізичний вплив у межах своїх повноважень, вони запобігли можливим серйозним наслідкам.

«За даним фактом призначено службове розслідування», — йдеться у повідомленні.

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У Київській міському ТЦК та СП наголосили, що під час дії правового режиму воєнного стану перешкоджання діям підрозділів ЗСУ може каратися відповідно до Кримінального кодексу України.

Також Київський МТЦК та СП звернувся до суспільства із проханням не піддаватися на провокації і не поширювати не перевірену інформацію, оскільки це може грати на користь противнику та ставати підґрунтям для ворожої пропаганди.

Нагадаємо, нещодавно у Волинському обласному ТЦК і СП заявили, що відкриватимуть вогонь на ураження в разі загрози життю.

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