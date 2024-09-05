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Суспільство та люди

«Забиратимуть» всіх чоловіків? Чому ТЦК та СП почали працювати цілодобово

15:58 5 вересня 2024
Військовий квиток

В Україні з лютого 2022 року триває загальна мобілізація та оголошено воєнний стан, але саме зараз в роботу ТЦК та СП були внесені певні зміни. Зокрема, вони перейшли на цілодобовий режим роботи.

Звичайно, це не залишилось без уваги громадян, які стали висловлювати побоювання (зокрема, в Мережі), що таким чином справа йде до того, що мобілізуватимуть до армії геть всіх чоловіків.

Але, як виявилося, це марні побоювання, заявила в ефірі «КИЇВ24» адвокатка Марія Поліщук. Вона пояснила, що рішення про те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки працюють цілодобово, було прийняти у лютому постановою 147.

За її словами, було додано три пункти, відповідно до яких ТЦК та СП працюють цілодобово.

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«Перший пункт стосується розгляду адміністративних правопорушень та накладення адміністративних стягнень. Другий пункт стосується проведення медичних обстежень та психологічного тестування. Третій пункт пов'язаний з веденням персонального якісного обліку військовозобов'язаних призовників та обліку транспортних засобів, які підлягають передачі Збройним Силам», — розповіла вона.

Адвокатка додала, що саме ці три пункти були додані до функціоналу ТЦК та СП, і про «тотальну мобілізацію» не йдеться.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чи мають працівники ТЦК право вилучати у чоловіків паспорт та права водія.

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