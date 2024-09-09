Перші кадри ромкому «Відпустка наосліп» показали на Венеційському кінофестивалі (фото)

Робочі матеріали майбутнього фільму — романтичної комедії «Відпустка наосліп» — презентували на спеціальному заході «Український день» в рамках 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

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«Ми переконані, що в актуальних українських реаліях, зокрема, у період воєнного часу, важливим інструментом взаємодії ринку з міжнародною спільнотою є створення копродукційних ігрових жанрових фільмів та презентація їх на міжнародних майданчиках. Саме тому першу заявку фільму ми презентували на Венеційському кіноринку цього року, — зазначив генеральний продюсер фільму Олексій Лимаренко. - Фільм багатогранно відкриває світові Україну, українську історію та традиції, любов і прості людські стосунки на тлі краси українських Карпат».

Попри легкий жанр, фільм порушує важливі питання взаємовідносин, що розгортаються на фоні драматичних подій.

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«Відпустка наосліп» — це романтична комедія положень, яка занурює нас у сучасну буденність, — розповідає режисерка-постановниця стрічки Валерія Фадєєва. — Особливість картини полягає у висвітленні соціальної місії, а саме — адаптації військовослужбовців у тиловому житті. Завдяки вкрапленням побутового гумору західного регіону та мальовничій красі Карпат фільм є дуже автентичним та естетичним".

В головних ролях ромкому — Тетяна Малкова та військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем. Міжнародний кінотеатральний прокат заплановано на 2025 рік.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Міністерство закордонних справ України засуджує прем'єру документального фільму «Росіяни на війні» в рамках Венеційського кінофестивалю.

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