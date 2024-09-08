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Альмодовар отримав головний приз Венеціанського кінофестивалю, але «Золотий лев» за найкращу режисуру йому не дістався

9:34 8 вересня 2024
Педро Альмодовар

Головний приз 81-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю, що розпочався 28 серпня на сцені Sala Grande у Палаццо дель Сінемі на острові Лідо, отримав фільм «Сусідня кімната» Педро Альмодовара.

Як пише ZN.UA з посиланням на Variety, це вже другий «Золотий лев» на рахунку іспанського режисера — у 2019 році Альмодовар отримав почесного «Золотого лева Святого Марка» за внесок у кінематограф.

Переможці 81-го Венеціанського кінофестивалю в інших основних номінаціях:

  • Великий приз журі («Срібний лев») — «Гірська наречена» Маури Дельперо;
  • Найкраща режисура — Брейді Корбет («Бруталіст»);
  • Найкраща жіноча роль — Ніколь Кідман («Погана дівчинка»);
  • Найкраща чоловіча роль — Венсан Ліндон («Тихий син»);
  • Найкращий сценарій — Муріло Хаузер, Ейтор Лорега («Я все ще тут»);
  • Спеціальний приз журі — Деа Кулумбегашвілі («Квітень»).

На фестивалі демонструвався пропагандистський фільм російського режисера Анастасії Трофімової про росіян на війні з Україною. Цей фільм створений у копродукції Канади та Франції. В описі зазначено, що він розповідає історії російських солдатів, які нібито «допоможуть глибше зрозуміти цю війну». Участь стрічки у фестивалі викликала обурення як українських дипломатів, так і громадськості. Українці у Торонто оголосили про проведення акції протесту 10 вересня проти показу фільму на кінофестивалі.

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На кінофестивалі у Венеції «засвітився» зірка Голлівуду Бред Пітт у супроводі нової коханої Інес де Рамон. Прес пише, що це — «наступний крок» у їхніх відносинах.

Фото La Biennale di Venezia

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