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МЗС України вимагає заборонити показ у Канаді скандального російського фільму про війну

19:27 8 вересня 2024
МЗС України

Міністерство закордонних справ України засуджує прем'єру документального фільму «Росіяни на війні» в рамках Венеційського кінофестивалю. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

«У листі Посольства України в Італії президенту Венеційської бієнале пану Пʼєрпаоло Буттафоко йдеться про недопустимість показу проросійської стрічки на бієнале, коли рф продовжує вести цинічну та криваву війну проти України. Докладніше: https://cutt.ly/reEmxnaS Крім того, Генеральне консульство України в Торонто своєю чергою звернулося до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто з вимогою скасувати показ включеної до програми стрічки „Росіяни на війні“. У коментарі напередодні МЗС зазначило: „Демонстрація цього фільму у Венеції та запланована прем'єра в Торонто — це образа жертв війни, розв'язаної рф проти України. Документальний фільм „Росіяни на війні“ викривлює реальність російської агресії та слугує для Кремля інструментом пропаганди“. Ми вимагаємо припинити спроби надання росії міжнародної культурної сцени, яку рф використовує для відбілювання своїх злочинів. Російські солдати, які вчиняють звірства в Україні, мають отримувати слово не на престижних кінофестивалях, а на лаві підсудних», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», на кінофестивалі у Венеції «засвітився» зірка Голлівуду Бред Пітт у супроводі нової коханої Інес де Рамон.

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