Де і коли дивитися онлайн Північна Ірландія U21 — Україна U21: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Євро-2025

У вівторок, 10 вересня, молодіжна збірна України з футболу, яка перемогла в Ризі сербів (2:1), проведе на стадіоні «Шоуграндс» у Балліміні гостьовий відбірний матч Євро-2025 проти команди Північної Ірландії, яка у минулому турі сенсаційно відібрала очки у англійців (0:0).

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У попередні роки суперники зустрічалися один з одним вісім разів. Українська «молодіжка» відсвяткувала чотири перемоги (1:0 у 2003-му, 4:1 у 2008-му, 2:1 у 2015-му та 3:0 у 2020-му), три зустрічі завершилися внічию (1:1 у 2002-му, 1:1 у 2009-му та 1:1 у 2016-му) і один раз успіх сприяв Північній Ірландії (1:0 у 2020-му).

Букмекери у майбутній зустрічі вбачають фаворитом українську збірну. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу британців приймає з коефіцієнтом 6,10, на нічию — 4,10, на виграш «жовто-синіх» — 1,56.

У прямій трансляції матч Північна Ірландія — Україна на території нашої країни покаже у прямому ефірі (початок — о 21:45) YouTube-канал УАФ.

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Молодіжний Євро-2025. Кваліфікація. Група F

10 вересня (вівторок)

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Північна Ірландія U21 — Україна U21 21:45 YouTube-канал УАФ

Цього ж дня у групі відбудеться матч Азербайджан — Сербія.

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Становище команд у групі F: 1. Україна — 21 очко (7 матчів); 2. Англія — 19 (8); 3. Сербія — 10 (8); 4. Північна Ірландія — 7 (7); 5. Люксембург — 7 (9); 6. Азербайджан — 3 (7).

У поєдинках, що залишилися, у квартеті F зіграють: Англія — Україна (11 жовтня), Північна Ірландія — Азербайджан (12 жовтня), Сербія — Україна, Люксембург — Північна Ірландія, Англія — Азербайджан (15 жовтня).

Додамо, що у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу Ліги націй Чехія — Україна.

Фото uaf.ua

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