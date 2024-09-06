Україна U21 перемогла сербів та забезпечила собі путівку до плей-оф: відеоогляд матчу відбору Євро-2024

У п'ятницю, 6 вересня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка розгромила в березні в гостях Азербайджан (3:0), зіграла на LNK Sporta Parks у столиці Латвії Ризі відбірний матч чемпіонату Європи проти команди Сербії.

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Чемпіонат Європи U21. Кваліфікація. Група F

Україна U21 — Сербія U21 — 2:1

Україна: Нещерет, Крупський (Роман, 77), Салюк, Батагов, Смоляков, Очеретько, Ярмолюк (Яцик, 59), Рубчинський (Федор, 77), Квасниця (Брагару, 59), Волошин (Мельниченко, 77), Краснопір.

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Голи: Волошин (34), Ярмолюк (58, з пенальті) — Баждар (7).

Підопічні іспанця Унаї Мельгоси розпочали зустріч дуже вже академічно, за що поплатилися вже на 7-й хвилині, коли серби забили нам після подачі кутового (нехай навіть із чистого офсайду) — 0:1. Щоб відігратися, «жовто-синім» вистачило менше ніж пів години: шикарний перший пас Батагова і не менш розкішний удар Волошина першим дотиком — 1:1.

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Добре, що після перерви українські футболісти додали в русі і здобули перемогу. Ярмолюк з англійського «Брентфорда» не лише виконав «паньонку» при пробитті пенальті, а й гарантував Україні як мінімум друге місце у групі та вихід до плей-оф відбору — 2:1. При цьому у команди Мельгоси чудові шанси вийти на Євро-2025 безпосередньо. Піжонства б трохи менше, як у Ризі, а то ж агукнеться, та ще в невідповідний момент…

Цього ж дня у групі відбудуться матчі Люксембург — Азербайджан (20:30) та Північна Ірландія — Англія (21:45).

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Становище команд у групі F: 1. Україна — 21 очко (7 матчів); 2. Англія — 18 (7); 3. Сербія — 10 (8); 4. Північна Ірландія — 6 (6); 5. Люксембург — 4 (8); 6. Азербайджан — 3 (6).

У наступному турі у квартеті F 10 вересня зіграють: Північна Ірландія — Україна та Азербайджан — Сербія.

Додамо, що у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 сенсаційно обіграла у відбірній групі Євро-2025 команду Англії.

Фото uaf.ua

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