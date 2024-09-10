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Померла відома російська акторка, яка багато знімалася в Україні

10:52 10 вересня 2024
Марина Поліцеймако

В країні-агресорці померла найстаріша акторка Театру на Таганці Марина Поліцеймако, їй було 86 років. Про це повідомляє російська пропагандистська агенція «РИА Новости».

Марина Поліцеймако народилася 10 травня 1938 року у Санкт-Петербурзі. Вона була радянською та російською акторкою театру і кіно, заслуженою артисткою РРФСР.

Вдова актора Семена Фаради. Мати актора та телеведучого Михайла Поліцеймако.

Знялася в українських стрічках: «Папуга, що говорить на їдиш» (1990, «Примодеса-фільм», режисер — Юхим Севела), «Фіктивний шлюб» (1992, Ялтинська кіностудія, режисер — Микола Лірчиков), «Біля річки» (2007, Одеська кіностудія, режисер — Єва Нейман), «Велика різниця» (2008, кінокомпанія Studio Bayrak, режисер — Ігор Штернберг), «Дім з башточкою» (2011, Одеська кіностудія, режисер — Єва Нейман).

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Також знімалась у фільмах «Успіх» (1984), «Михайло Ломоносов» (1986), «Система „Ніпель“» (1990).

Як писали «ФАКТИ», нещодавно помер видатний український кінорежисер Олег Фіалко.

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