Кабмін спростив правила оформлення однієї з виплат військовим: про що йдеться і що змінилося

В Україні, яка бореться з російською агресією, уряд затвердив зміни, згідно з якими при отриманні компенсації на піднайом житла військовослужбовцям більше не потрібно буде надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Про це повідомили на Урядовому кварталі.

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«Окрім того, з переліку документів для подання рапорту на виплату такої компенсації виключені копії довідок про реєстрацію місця проживання. Водночас обов’язок збирати окремі документи перекладено з військовослужбовців на їхніх командирів. Також зміни врегульовують питання виплати грошової компенсації у випадку руйнування або пошкодження житла військовослужбовців внаслідок ведення бойових дiй», — йдеться у повідомленні.

«Продовжуємо спрощувати бюрократичні процедури. Ми скоротили кількість довідок і захистили права військовослужбовців, зокрема тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації. Тепер оформити грошову компенсацію за піднайом житла стане простіше, а скористатися цим правом зможе більша кількість захисників», — наголосила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Відповідні норми встановлюються постановою «Про внесення змін до Порядку грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної Гвардії, Служби безпеки, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень», яку було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України.

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«Інформацію про право власності на нерухоме майно відтепер буде перевіряти командир військової частини або керівник підрозділу, органу, закладу чи установи, що уповноважений приймати рішення щодо її виплати. Водночас інтереси держави захищено від зловживань. Так, у разі, якщо виплати здійснювалися внаслідок введення військового керівництва в оману, встановлено механізм їх повернення до бюджету. Особі надається час для добровільного відшкодування коштів, а у разі незгоди — спір вирішуватиметься в суді», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», родичі УБД можуть замість нього подати заяву на пільгу щодо оплати «комуналки».

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