Родичі УБД можуть замість нього подати заяву на пільгу щодо оплати комуналки, — Пенсійний фонд

Родини військових в Україні мають право на певні пільги, у тому числі й на сплату послуг ЖКГ. За потреби, подати заяву на призначення пільг замість ветерана війни можуть члени його родини.

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Як уточнюють в Пенсійному фонді України, це можуть зробити, зокрема, чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі.

Це положення міститься у постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1395 «Про реалізацію експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу».

В ПФУ додають, що замість двох окремих заяв, за експериментальним проєктом, можна подати одну спрощену — про взяття на облік та про надання пільг.

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Подати заяву та необхідні документи можна в один зі способів:

особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою — на адресу органу Пенсійного фонду України;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або, за наявності технічної можливості, через портал «Дія».

Нагадаємо, що сім'ї військових мають право на отримання пільг не лише на оплату комуналки (50%), а й на санаторно-курортне лікування, медобслуговування, можуть отримувати грошову допомогу на оздоровлення та підйомні при переїзді.

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Фото Pixabay

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