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Клуб споживачів

Як розпізнати «утопленика»: покупцям авто на «вторинці» дали важливі підказки

15:16 10 вересня 2024
машина

Попри те, що деякі автомобілі вважаються вічними, придбання уживаних машин — це завжди ризик. Ймовірність виникнення проблем з ними значно вища, ніж з абсолютно новими авто.

Нерідко продавці приховують той факт, що машина побувала у воді, щоб завищити на неї ціну. Але придбання автомобіля-потопельника може обернутися для майбутнього власника великими фінансовими тратами.

Експерти порталу Dexpens виділили чотири ознаки, які мають насторожити будь-якого покупця вживаного авто, пише «Твоя машина».

По-перше, низька ціна. Саме аномально низька ціна має насторожити покупця.

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Кузов. Лакофарбове покриття, як правило, від затоплення не страждає, але може з’явитися корозія або каламутний наліт на оптиці. Також увагу на себе звертає запотівання фар зсередини.

Якщо моторний відсік занадто чистий, це теж може свідчити про спробу продавця приховати якісь негативні наслідки. Навіть найбільш доглянутий автомобіль має пил і сліди патьоків на двигуні.

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У салоні потопельника звертає на себе увагу болотний запах, часто замаскувати його продавці намагаються відчиненням вікон. Якщо в машині всі шибки опущені без явної на те причини, це має викликати підозри. Також в інтер’єрі потрібно особливу увагу приділити оздобленню. У потопельника на ній будуть розводи і плями. Можна перевірити ремені безпеки, витягнувши їх до межі. Як правило, продавці очищають лише видиму їхню частину.

Автомобілістам також варто звернути увагу на те, що значуща зміна зовнішнього вигляду автомобіля може вимагати заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, в якому має бути зафіксован факт зміни кольору кузова машини.

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