37.28 / 37.82 39.70 / 40.42
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Майже ніколи не ламаються: названо три вживані японські авто, які самі японці вважають «вічними»

16:55 4 листопада 2023
Subaru Forester

Японія славиться виробництвом автомобілів, які стійко витримують випробування часом.

При цьому серед безлічі транспортних засобів, представлених на ринках різних країн, є три вживані автомобілі, які самі японці дуже шанують, вважаючи їх вічними символами надійності та довговічності, пише Avtosota.

Toyota Corolla

Ця модель має бездоганну репутацію в Японії, завоювавши місце класики, перевіреної часом. Власники підтверджують її довговічність, економне споживання пального та комфортний досвід водіння.

РЕКЛАМА
Toyota Corolla в русі

Corolla славиться своєю помірною, але надійною потужністю двигуна, моделі якого варіюються від 120 до 140 кінських сил, задовольняючи різноманітні уподобання водіїв. Цей седан пропонує достатньо простору в салоні, маючи розміри в середньому 4 630 мм в довжину, 1 780 мм в ширину і 1 460 мм у висоту. Досить пристойно виглядає і паливна ефективність, яка в середньому становить від 6,5 до 7,0 літрів на 100 кілометрів.

РЕКЛАМА

Honda Civic

Honda Civic закріпила за собою статус легенди в Японії. Цей компактний автомобіль викликає захоплення своєю маневреністю та винятковою якістю збірки.

РЕКЛАМА
Honda Civic 2022

Власники високо оцінюють його потужність і крутний момент, а двигуни потужністю від 140 до 174 кінських сил пропонують захоплюючий досвід водіння. Розміри кузова Civic складають близько 4 650 мм в довжину, 1 800 мм в ширину і 1 410 мм у висоту, що забезпечує компактний, але просторий дизайн.

Він демонструє похвальну паливну ефективність, споживаючи приблизно від 6,0 до 6,5 літрів на 100 кілометрів. З розгону від 0 до 100 км/год за 7−9 секунд, він славиться своїми енергійними характеристиками.

Subaru Forester

Відомий своєю винятковою системою повного приводу та довговічністю, Forester славиться потужністю та крутним моментом, а його двигуни потужністю від 150 до 250 к.с. забезпечують надійну роботу на різних типах доріг.

Subaru Forester 2020

Розміри кузова складають приблизно 4 600 мм в довжину, 1 815 мм в ширину і 1 730 мм у висоту, забезпечуючи достатньо місця як для пасажирів, так і для вантажу.

Власники цінують його паливну ефективність, яка в середньому становить від 7,0 до 8,5 літрів на 100 км. З розгоном до 100 км/год за 8−10 секунд, Forester пропонує ідеальний баланс потужності та надійності.

Нагадаємо також про зростання цікавості українців до автівок з механічною коробкою передач, у яких експерти нарахували цілий ряд переваг.

222

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тигр

Тельцям — хороший дохід, Терезам — вигідні пропозиції, Водоліям — яскраві почуття: гороскоп на день Вогняного Тигра

Генеральна довіренність

«Можете залишитися ні з чим»: юристи попереджають покупців авто про нюанси генеральної довіреності

Олег Ляшко

Охоронець Ляшко знову оскандалився, наразі — разом із екснардепом, який співає (відео)

Суперфіналіст «Голосу країни» Юрій Городецький

«Сини казали: «Тату, нам страшно, але ви ж всіх позбиваєте!»: суперфіналіст «Голосу країни», сержант ЗСУ про випробування під час великої війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту