Майже ніколи не ламаються: названо три вживані японські авто, які самі японці вважають «вічними»

Японія славиться виробництвом автомобілів, які стійко витримують випробування часом.

При цьому серед безлічі транспортних засобів, представлених на ринках різних країн, є три вживані автомобілі, які самі японці дуже шанують, вважаючи їх вічними символами надійності та довговічності, пише Avtosota.

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Toyota Corolla

Ця модель має бездоганну репутацію в Японії, завоювавши місце класики, перевіреної часом. Власники підтверджують її довговічність, економне споживання пального та комфортний досвід водіння.

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Toyota Corolla в русі

Corolla славиться своєю помірною, але надійною потужністю двигуна, моделі якого варіюються від 120 до 140 кінських сил, задовольняючи різноманітні уподобання водіїв. Цей седан пропонує достатньо простору в салоні, маючи розміри в середньому 4 630 мм в довжину, 1 780 мм в ширину і 1 460 мм у висоту. Досить пристойно виглядає і паливна ефективність, яка в середньому становить від 6,5 до 7,0 літрів на 100 кілометрів.

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Honda Civic

Honda Civic закріпила за собою статус легенди в Японії. Цей компактний автомобіль викликає захоплення своєю маневреністю та винятковою якістю збірки.

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Honda Civic 2022

Власники високо оцінюють його потужність і крутний момент, а двигуни потужністю від 140 до 174 кінських сил пропонують захоплюючий досвід водіння. Розміри кузова Civic складають близько 4 650 мм в довжину, 1 800 мм в ширину і 1 410 мм у висоту, що забезпечує компактний, але просторий дизайн.

Він демонструє похвальну паливну ефективність, споживаючи приблизно від 6,0 до 6,5 літрів на 100 кілометрів. З розгону від 0 до 100 км/год за 7−9 секунд, він славиться своїми енергійними характеристиками.

Subaru Forester

Відомий своєю винятковою системою повного приводу та довговічністю, Forester славиться потужністю та крутним моментом, а його двигуни потужністю від 150 до 250 к.с. забезпечують надійну роботу на різних типах доріг.

Subaru Forester 2020

Розміри кузова складають приблизно 4 600 мм в довжину, 1 815 мм в ширину і 1 730 мм у висоту, забезпечуючи достатньо місця як для пасажирів, так і для вантажу.

Власники цінують його паливну ефективність, яка в середньому становить від 7,0 до 8,5 літрів на 100 км. З розгоном до 100 км/год за 8−10 секунд, Forester пропонує ідеальний баланс потужності та надійності.

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