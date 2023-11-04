Майже ніколи не ламаються: названо три вживані японські авто, які самі японці вважають «вічними»
Японія славиться виробництвом автомобілів, які стійко витримують випробування часом.
При цьому серед безлічі транспортних засобів, представлених на ринках різних країн, є три вживані автомобілі, які самі японці дуже шанують, вважаючи їх вічними символами надійності та довговічності, пише Avtosota.
Toyota Corolla
Ця модель має бездоганну репутацію в Японії, завоювавши місце класики, перевіреної часом. Власники підтверджують її довговічність, економне споживання пального та комфортний досвід водіння.
Corolla славиться своєю помірною, але надійною потужністю двигуна, моделі якого варіюються від 120 до 140 кінських сил, задовольняючи різноманітні уподобання водіїв. Цей седан пропонує достатньо простору в салоні, маючи розміри в середньому 4 630 мм в довжину, 1 780 мм в ширину і 1 460 мм у висоту. Досить пристойно виглядає і паливна ефективність, яка в середньому становить від 6,5 до 7,0 літрів на 100 кілометрів.
Honda Civic
Honda Civic закріпила за собою статус легенди в Японії. Цей компактний автомобіль викликає захоплення своєю маневреністю та винятковою якістю збірки.
Власники високо оцінюють його потужність і крутний момент, а двигуни потужністю від 140 до 174 кінських сил пропонують захоплюючий досвід водіння. Розміри кузова Civic складають близько 4 650 мм в довжину, 1 800 мм в ширину і 1 410 мм у висоту, що забезпечує компактний, але просторий дизайн.
Він демонструє похвальну паливну ефективність, споживаючи приблизно від 6,0 до 6,5 літрів на 100 кілометрів. З розгону від 0 до 100 км/год за 7−9 секунд, він славиться своїми енергійними характеристиками.
Subaru Forester
Відомий своєю винятковою системою повного приводу та довговічністю, Forester славиться потужністю та крутним моментом, а його двигуни потужністю від 150 до 250 к.с. забезпечують надійну роботу на різних типах доріг.
Розміри кузова складають приблизно 4 600 мм в довжину, 1 815 мм в ширину і 1 730 мм у висоту, забезпечуючи достатньо місця як для пасажирів, так і для вантажу.
Власники цінують його паливну ефективність, яка в середньому становить від 7,0 до 8,5 літрів на 100 км. З розгоном до 100 км/год за 8−10 секунд, Forester пропонує ідеальний баланс потужності та надійності.
Нагадаємо також про зростання цікавості українців до автівок з механічною коробкою передач, у яких експерти нарахували цілий ряд переваг.222