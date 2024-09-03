Мереживо та денім: модні поєднання осені-2024

Мереживо надають образу жіночності та вишуканості. У сезоні осінь-зима 2024 року вони дуже доречні. Поєднуйте мережива з денімом — це надзвичайно стильно, якщо колір мережива та деніму однакові. Наприклад, сіра джинсова спідниця з сірим мереживом або чорний жакет із чорною мереживною обробкою. Важливо, щоб мереживо було не синтетичним.

ВІДЕО ДНЯ

Мереживом можна доповнити й трикотажні речі. Наприклад, рукави джемпера. Гарно поєднуватиметься чорне з чорним або біле з білим. Дуже ефектні й контрастні варіанти. Наприклад, чорний джемпер з лимонно-жовтим мереживом або білий джемпер із бузковим. У цьому декорі красивий вигляд матиме мереживо «з віями».

Декорувати мереживом можна й трикотажний шарф, шкарпетки або гольфи. Також мереживом можна прикрашати головні убори.

Мереживо цієї осені та взимку настільки модно, що навіть спортивний костюм можете сміливо їм доповнити.

Але важливо відзначити: головне — у прикрасі не перестаратися, щоб образ не виглядав дещо комічно та по-дитячому.

РЕКЛАМА

Для декору не обов'язково купувати нове мереживо. Зніміть його з речі, яку не носите вже кілька років, — і це мереживо набуде нового життя.

Раніше «ФАКТИ» розповідали також про моду на одяг у горошок, як вибрати забарвлення і з чим комбінувати.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

53

Читайте нас у Facebook