Мереживо та денім: модні поєднання осені-2024
Мереживо надають образу жіночності та вишуканості. У сезоні осінь-зима 2024 року вони дуже доречні. Поєднуйте мережива з денімом — це надзвичайно стильно, якщо колір мережива та деніму однакові. Наприклад, сіра джинсова спідниця з сірим мереживом або чорний жакет із чорною мереживною обробкою. Важливо, щоб мереживо було не синтетичним.
Мереживом можна доповнити й трикотажні речі. Наприклад, рукави джемпера. Гарно поєднуватиметься чорне з чорним або біле з білим. Дуже ефектні й контрастні варіанти. Наприклад, чорний джемпер з лимонно-жовтим мереживом або білий джемпер із бузковим. У цьому декорі красивий вигляд матиме мереживо «з віями».
Декорувати мереживом можна й трикотажний шарф, шкарпетки або гольфи. Також мереживом можна прикрашати головні убори.
Мереживо цієї осені та взимку настільки модно, що навіть спортивний костюм можете сміливо їм доповнити.
Але важливо відзначити: головне — у прикрасі не перестаратися, щоб образ не виглядав дещо комічно та по-дитячому.
Для декору не обов'язково купувати нове мереживо. Зніміть його з речі, яку не носите вже кілька років, — і це мереживо набуде нового життя.
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Фото з альбому Ольги Сметанської53
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