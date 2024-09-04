Візерунок «пейслі»: актуальний тренд осені в одязі
Пейслі, або «огірок», — це краплеподібний візерунок з безліччю дрібних деталей. Цей декор стародавній та один з улюблених у багатьох відомих Будинків моди, як і горошок.
Візерунок «пейслі» настільки самодостатній, що носити його краще в поєднанні з однотонними речами. Наприклад, дуже красиво виглядатиме шовковий шарф з «огірками» з лаконічною чорною сукнею або офісним костюмом.
Візерунок «пейслі» надзвичайно ефектний на довгих сукнях-сорочках. Восени такі сукні можна носити з короткими однотонними куртками різних фактур — наприклад, з деніму. Денім взагалі ідеально поєднується з «пейслі». Причому тут можна «пограти» з колірною гамою. Бежева сукня з «огірками» кольору бургунді матиме чудовий вигляд з чорною курткою, а темно-синя сукня з білими «огірками» — з будь-якою кольоровою: рожевою, жовтою, блакитною, салатовою.
Навіть у в'язаній сукні або джемпері може використовуватися цей візерунок, і він матиме вельми незвичайний вигляд.
Купуючи одяг з візерунком «пейслі», продумайте, як і з чим його поєднуватимете. Втім, це правило поширюється на всі покупки.
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Фото Ольги Сметанської67
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