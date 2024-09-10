«Хотів би потрапити кожен»: відомий актор вразив відвертістю

У Києві розпочалися зйомки новорічної історії «Потяг у 31 грудня», продюсером якої став відомий телеведучий Юрій Горбунов. Нагадаємо, у 2023 році Горбунов потрапив у гучний скандал, збираючись знімати комедійний серіал на державні кошти.

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За задумом творців це буде сімейна комедія про про любов, дружбу, пригоди українців та дива, які трапляються лише в новорічну ніч. Головні ролі виконають Станіслав Боклан, Катерина Кузнецова, Артемій Єгоров, Лілія Ребрик та сам Юрій Горбунов. Планується, що у ролі камео з'являться і представники українського шоубізу — їхні імена поки що тримаються у секреті.

Кадр з фільму “Потяг у 31 грудня”

«Наша історія відбувається в нічному експресі сполученням Київ-Львів напередодні Нового року, — розповів, презентуючи початок зйомок Стас Боклан. — Мені здається, це саме та пригода, в яку хоча б раз хотів би потрапити кожен. Бо хоч би скільки нам років було, ми всі віримо у казки та дива. Це історія, яку хотілось би переказувати щороку своїм друзям з усмішкою на обличчі».



За словами Юрія Горбунова майбутнє кіно саме про тих людей, які живуть у Україні.

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«Ми — як діти, так і дорослі — всі віримо в те, що на Новий рік відбувається магія, — впевнений Горбунов. — Такі фільми, не побоюся цих слів, зцілюють наші душі».

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