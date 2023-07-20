«Люди проклянуть вас!»: мережа люто відреагувала на звернення Юрія Горбунова

Відомий шоумен, телеведучий та продюсер Юрій Горбунов, який розказав про відносини з синами, викликав шквал критики та невдоволення у соціальній мережі. Причиною стало відео, у якому Юрій намагається пояснити виділення державою 33 мільйонів 600 тисяч гривень його кінокомпанії на зйомки комедійного серіалу з робочою назвою «СМТ Інгулець».

Ще навесні Мультимедійна платформа іномовлення України оголосила мистецький конкурс на створення контенту з патріотичним настроєм. У ньому взяли участь понад 120 кіно- і продюсерських компаній України. Перемогли 53 й серед них — та, що належить Юрію Горбунову. Як результат — понад 33 мільйони гривень виділено державою на створення 24-серійного комедійного серіалу.

— Спеціалісти знають, це невеликі кошти, — зауважив у відео Горбунов. - Ми створимо продукт, що буде надихати. Ми дали сотні концертів для ЗСУ. Я знаю, як вони (воїни. — Авт.) хочуть гумору, як реагують на веселі історії. Знаю, що гумор зараз потрібен. А ще російська федерація виділяє мільярди доларів на інформаційну війну. Нам немає чим відповісти…

Юрій каже, що воює на інформаційному фронті й таким чином відреагував на запит держави, бо це і є його обов’язок.

— Ми запускаємо індустрію, рухаємо економіку, — каже Горбунов. — Права будуть належати державі. Це наш культурний інформаційний фронт. Зробимо, щоб це було якісно.

Горбунов зауважив, що в Україні досі дивляться російські комедійні серіали, бо немає альтернативи. Хоча, нагадаємо, сам був креативним продюсером українського 16-серійного серіалу «Великі Вуйки».

— Хто у топ-20 запитів в українців? «Інтерни», — виправдовувався Юрій. — Може, це тому, що в українців немає достойної альтернативи? Немає тих комедійних серіалів, які вони хочуть дивитися. Так ми його будемо створювати. Щоб достойно конкурувати на культурному та інформаційному фронті.

Мережа гнівно відреагувала на звернення Юрія Горбунова, коментуючи, що зараз не час для витрат на комедії. Ба більше, провели паралель між головним героєм серіалу — фермером Олексієм Паровозом на прізвисько Батя з одіозним президентом футбольного клубу «Інгулець» Олександром Поворознюком.

«Я уявити не могла, що хтось у здоровому глузді буде знімати серіал за державні кошти про братка… Ганьба!» — написали в коментарях.

«Мій патріотичний дух підтримають дрони та пікапи пацанам на фронт, а не серіали», — обурився дописувач.

«Соромно і сумно… На „хіба“ зараз потрібні ці примітивні комедійки?!» — обурюється коментатор.

Юрію порадили «згортати цю пародію на корисну діяльність, інакше люди проклянуть вас!!!»

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» телеведучий Святослав Грінчук розказав про жахіття війни.

Також «ФАКТИ» писали про те, як одіозний бізнесмен, президент футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк тричі завдав фемеру вогнепальних поранень і «тримає у страху весь район».

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