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Юрій Горбунов виїздив за кордон в перші тижні війни: в мережі показали документи від прикордонників

12:16 8 серпня 2023
Юрій Горбунов

Навколо телеведучого та продюсера Юрія Горбунова, якого раніше захейтили за виділення державних коштів на його комедійний серіал, розгортається новий скандал. Стало відомо, що на початку російського вторгнення він виїздив за кордон. Документи про перетин кордону з Молдовою оприлюднило видання Цензор.НЕТ.

В документі зазначено, що Юрій на позашляховику Land Rover перетинав державний кордон 1 березня 2022 року разом із синами Данилом та Іваном. Імені дружини Юрія — телеведучої Катерини Осадчої в документі не значиться. Повернувся Горбунов до України 26 березня, вже на іншому автомобілі — Chrysler.

Вищевказане видання зазначає, що Юрій перебував в Іспанії, на елітному іспанському курорті на Коста-Брава, місті С’Агаро. Там же війна застала шоумена Потапа та Настю Каменських, які поїхали за кордон незадовго до російського вторгнення.

В мережі обговорюють, як 52-річний телеведучий міг виїхати за кордон, якщо він не є багатодітним батьком? Які дозвільні документи мав, щоб отримати дозвіл, в той час як в країні оголошено мобілізацію?

Юрій Горбунов поки на ці питання не відповів, попри запити журналістів. Він не відреагував на закиди і в соцмережах.

Нагадаємо, що після скандалу із фінансуванням серіалу «СМТ Інгулець» Юрій Горбунов відмовився від державних грошей.

Варто зазначити, що від початку війни він бере активну участь у благодійних заходах на підтримку України. Разом із Олександром Пономарьовим та Дзідзьо вони зібрали вражаючу суму для ЗСУ.

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