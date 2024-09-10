«Якщо ви хотіли знати, як виглядає криза справедливості, — ось воно»: Юрій Гудименко — про побиття військового на Черкащині

Український політик, лідер Руху «Демократична сокира», військовий Юрій Гудименко вважає, що жахлива історія з побиттям військового у Смілі ще раз показала, що захисту не дочекаєшся від представників держави. Тому військові й ветерани війни об'єднуються й намагаються захищати своїх побратимів самі. В перспективі це призведе до того, що військові все частіше пробуватимуть наводити порядок власними силами, а наслідки цього наведення багатьом не сподобаються



«Жахлива історія з побиттям і приниженням військового у Смілі є дуже показовою. Але не тільки тим, що на військового напали — врешті решт, в країні десятки мільйонів людей, і серед них, як і всюди, є свій відсоток покидьків і тварин в людській подобі.

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Показова вона в першу чергу тим, що поліції було по@ать, а не по@ать було іншим військовим, які почали збирати гроші на премію тому, хто в будь-який спосіб накаже утирка. І це вже не перший випадок. І не останній.

Коли військові і ветерани відчувають, що їм ніхто не допоможе, вони кооперуються. І н@уя тут дивного немає, бо армія і є велика кооперація родів сил, підрозділів, окремих груп. І зараз все йде до того, що військові все частіше пробуватимуть наводити порядок власними силами — десь замість поліції, десь замість влади, десь замість СБУ.

Тому що це працюватиме завжди, на відміну від тієї ж самої поліції, яка «на низах» як правило підтримує військових, а от багатьом поліцейським майорам, полковникам і так далі набагато комфортніше мати справу з бандитами, з якими можна і в сауні жопу погріти, і завод попилити на долях. А військові — так, а шо військові, з ними завод попиляти важко, вони не розуміють таких простих речей.

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Якщо ви хотіли знати, як виглядає криза справедливості, накладена на корупцію і некомпетентність державного апарату — ось воно. Виглядає саме так. І чим закінчиться, здогадатися неважко. Хлопці прийдуть і порядок наведуть, тільки виглядатиме це так, шо Данія здригнеться.

Ще є шанс виправити ситуацію. Але я не бачу, щоб комусь це було потрібно", — написав він у Facebook.

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