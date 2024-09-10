Іран відправив балістичні ракети до росії: США підтвердили інформацію та повідомили про наслідки

Росія щодня атакує Україну ракетами та ударними дронами. Останнім часом зросла кількість ударів балістичними ракетами, коли люди не встигають перейти в укриття після оголошення повітряної тривоги.

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Відомо, що ворог активно застосовує іранські БПЛА й ракети з Північної Кореї.

Кілька тижнів тому зʼявилась інформація про те, що Іран передав рф нову партію ракет. Правдивість цієї інформації підтвердили у Вашингтоні, передає Washingtonpost.

За інформацією Держсекретаря Ентоні Блінкена, Іран відправив балістичні ракети малої дальності до росії, що ще більше втягне Тегеран в російсько-український конфлікт.

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Посадовець заявив, що Іран може отримати нові санкції, включаючи заходи проти Iran Air.

«Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран у приватному порядку, що ухвалення цього кроку буде небезпечною ескалацією», — сказав Блінкен.

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За словами Блінкена, росія, швидше за все, використовує отримані ракети протягом кількох тижнів.

Разом з тим, цього тижня іранські офіційні особи заперечували, що постачали зброю до росії.

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Головний редактор Defense Express Олег Катков в етері Еспресо зазначив, що йдеться про кількість понад 200 ракет, вони менш далекобійні. Це можуть бути ракети Arman й Ababil, які можуть вражати цілі на відстані 80 км й схожі за своїми можливостями на ракету до Himars.

Експерт зауважив, що окремі іранські ракети можуть вражати рухому ціль.

За його словами, ракети з такою системою наведення дуже небезпечні. Оскільки лазерна підсвітка цілі дозволяє вражати цілі, які перебувають в русі.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати ще російські винищувачі Су-35.

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