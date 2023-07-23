Скоро отримаємо ATACMS і F-16: Роман Світан про передачу росією винищувачів ірану

Деякі зарубіжні ЗМІ повідомили, що іран, від якого вимагають виплати компенсацій за збитий український літак, отримав від росії винищувачі Су-35. І якщо ця інформація вірна, то цей факт може докорінно змінити хід війни в Україні.

Таку думку висловив у коментарі 24 Каналу військовий експерт Роман Світан.

Як наголосив Світан, росія буцімто вже почала передавати Ірану винищувачі.

«Іран таки дотиснув росію і забрав літаки Су-35, за які заплатив ще минулого року. Туди вже заходить друга ескадрилья. А загальна кількість літаків становитиме 50 одиниць. Можливо з нашого поля бою заберуть 50 Су-35. Це добре, адже винищувачі Су-35 — серйозна машина», — вважає льотчик у відставці.

Експерт прогнозує, що передача Ірану винищувачів Су-35 частково вплине на війну в Україні. Тепер Захід може спокійно ухвалювати рішення про передачу і ракет ATACMS, і винищувачів F-16 для ЗСУ.

«Найближчим часом побачимо і ATACMS, і F-16. Пришвидшено будуть їх передавати. Ми вже чуємо в ефірі, що тривають переговори. Але це вже вирішене питання. Су-35 — в ірані. Значить „червоної лінії“ немає», — вважає Світан.

В той же час слід зазначити, що за інформацією видання Bourse and Bazaar, росія ще не передала Ірану винищувачі Су-35. Хоча Тегеран вже повністю заплатив за них.



Як відомо, іран та росія посилено співпрацюють у військовій сфері. Зокрема, останні передають окупантам дрони-камікадзе Shahed-136. У квітні 2023 року видання The Wall Street Journal дослідило, як Іран допомагає росії. До прикладу, на той час Тегеран передав загарбникам понад 300 тисяч артилерійських снарядів лише за пів року. Крім того, раніше в ЗМІ опублікували контракт, за яким Іран постачав Москві артилерійські та танкові снаряди на суму в понад 1 мільйон доларів.

Фото Вікіпедія

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