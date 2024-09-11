Ворог продовжує обстріли України і пішов на штурм на Курщині

Поки українські військові напускають на противника своїх «драконів», окупанти продовжують тероризувати артилерією вільну Дніпропетровщину. Ось і минулого вечора по райцентру було завдано чергового артудару. Постраждав 45-річний чоловік — він отримав осколкові поранення. Стан — середній. Також пошкоджень зазнали 4 багатоквартирні будинки та двоповерхівка, лінія електропередач. В одному з ліцеїв побиті вікна, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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У той же час на Марганецьку громаду ворог скерував дрони-камікадзе. Там зачепило авто. Попередньо без людських жертв.

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«Вночі та зранку армія країни-агресорки знову поцілила артснарядами по Нікополю. Направила на місто і БпЛА. Понівечена інфраструктура. Інші наслідки уточнюють», — додав Сергій Лисак.

Лютував ворог і на Запоріжжі — там окупанти 356 разів били по 8 населених пунктах області. Зокрема, зафіксовано 5 авіаударів по Новодарівці та Малій Токмачці, 5 обстрілів з РСЗВ, якими накрили Гуляйполе, Новоандріївку та Новоданилівку, а також 155 артударів (від них страждали Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Ольгівське), констатував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Крім того, рашистська армія розпочала активні штурми в Курській області. Ситуація на лівому фланзі українських військових погіршилася.

Про це повідомили аналітики DeepState.

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Поточна розстановка сил

Зазначається, що армія рф розпочала активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім ще й через дрібніші річки. Крім того, один удар відбувся з Коренєво, яке втратили нещодавно, на Снагость.

«Багато експертів, особливо на заході, почали активно форсити тему з котлом aka „бойлер“ для кацапських військ в Глушковському районі. В один день раптом річку Сейм почали вважати за дружній підрозділ, який воює проти кацапа», — пишуть аналітики проєкту.

Зазначимо, що на думку деяких зарубіжних експертів, наступ ЗСУ на Курщину може втягнути росіян у затяжну війну і «знекровити». В той же час дехто з аналітиків вважає, що вторгнення на Курську дугу було стратегічно помилковим, і вся операція виявилася «символічною перемогою» з точки зору її бажаного впливу на Донеччину.

Фото t. me/ivan_fedorov_zp/

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