Чому операція на Курщині не змогла відволікти росію від наступу на Донеччині: думки експертів

Російські війська все ближче підходять до Покровська, життєво важливого логістичного вузла для Сил оборони України, що змушує деяких аналітиків ставити під сумнів доцільність блискавичного наступу України на російську територію, який мав відволікти москву від її наступу на Донбасі, пише France24.

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Українська армія продовжує контролювати понад 1000 квадратних кілометрів території в Курській області росії через місяць після зухвалого транскордонного вторгнення, яке надало силам Києва вкрай необхідний бойовий дух і завдало принизливого удару по президенту путіну.

Однак уздовж розтягнутої лінії фронту на сході України російська армія здобуває нові території, просуваючись углиб до міста Покровськ Донецької області, важливого вузла постачання і підкріплення для українських військ на передовій.

Російські війська просунулися в межах 10 кілометрів від стратегічного міста, повідомила військова розвідка Великої Британії. Одразу після зухвалого транскордонного наступу України військові експерти, опитані виданням, зійшлися на думці, що головною метою операції була передислокація російських військ, задіяних на Донеччині. Хоча Курський наступ змусив росію передислокувати війська з окремих ділянок фронту, аналітики застерігають, що ці переміщення не вплинули на битву за Покровськ.

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Фактично «російські операції зараз зосереджені виключно в районі Покровська», сказав Густав Ґрессель, аналітик з питань війни в Україні в Європейській раді з міжнародних відносин, додавши, що сили москви «як би заморожують інші фронти».

«До Курської наступальної операції росіяни наступали на Донбасі на семи фронтах, — додав Гусейн Алієв, експерт з питань війни в Україні з Університету Глазго. — А зараз це лише Покровськ, в той час як деякі війська в інших місцях передислоковуються до Курська».

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Такі маневри свідчать про те, що «ефект Курська» на Донбасі справді має місце. Проблема для Києва полягає в тому, що цей ефект не відчувається там, де він має найбільше значення.

«Дійсно, російський прорив у Покровську може призвести до більш широкого українського відступу в Донецькій області, — попереджає Вілл Кінгстон-Кокс, експерт з питань росії в Міжнародній групі з вивчення безпеки (ITSS) у Вероні. — Настільки важливе стратегічне значення має місто».

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Транспортний вузол з довоєнним населенням 50 000 осіб, багато з яких зараз втекли, Покровськ є «важливим вузлом постачання, де сходяться кілька автомобільних і залізничних шляхів», сказала Вероніка Поніщакова, експерт з міжнародної безпеки з Портсмутського університету, яка уважно стежить за війною в Україні.

Якщо місто впаде, «росіянам буде відкрита дорога на Краматорськ і Слов'янськ», додав Алієв, який вважає, що Україна практично не має шансів зупинити просування москви в Покровському районі.

Насправді, армії вторгнення може навіть не знадобитися займати Покровськ, щоб зруйнувати систему постачання України і завдати серйозного удару по її військам, стверджує Грессель.

«Їм не обов'язково захоплювати місто фізично, щоб ускладнити логістику для України, — сказав він. — Достатньо лише підійти досить близько до міста».

Грессель зазначив, що блискавична атака України в Курській області відволікла «найбільш мобільні резерви» Києва з Донбасу, де вони, можливо, були б краще пристосовані для оборонних операцій, що вимагають здатності швидко відступати і перегруповуватися.

З огляду на це, «вторгнення на Курську дугу, схоже, було стратегічно помилковим», вважає Кінгстон-Кокс, описуючи операцію як «символічну перемогу», яка виявилася «надмірно оптимістичною» з точки зору її бажаного впливу на Донеччину.

Інші ставлять під сумнів здатність України зупинити російський наступ на Покровськ, навіть якщо б вона не відправила частину своїх найкращих військ на Курську дугу.

«Я не думаю, що ці підрозділи були б здатні змінити баланс сил на Донбасі», — сказав військовий аналітик Сім Так, який стежить за конфліктом з початку повномасштабного вторгнення росії.

Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC, що українські сили «концептуально» планують утримувати територію в Курську протягом невизначеного періоду часу, повторивши, що вторгнення було частиною «плану перемоги» України, щоб закінчити війну на справедливих умовах і посадити росію за стіл переговорів.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку головного редактора «Цензор.нет» та військового журналіста Юрія Бутусова про ситуацію під Покровськом: «Наступ росіян можливо зупинити».

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