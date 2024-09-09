Україна використовує у війні з російськими окупантами не тільки дрони-ракети «Паляниця», а й флот «дронів-драконів», що вивергають вогонь — сучасний поворот у використанні боєприпасів, які мали жахливий ефект в обох світових війнах. На серії відео, розміщених у соціальних мережах, в тому числі в Telegram Міністерства оборони України, видно, як низьколітаючі безпілотники скидають потоки вогню — фактично розплавленого металу — на утримувані росіянами позиції в лісосмугах. Розпечена суміш алюмінієвого порошку і оксиду заліза, що називається термітом, горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм. Вона може швидко спалити дерева і рослинність, що прикривають російські війська, і якщо не вбити, то вивести їх з ладу. Падаючи з безпілотника, терміт нагадує вогонь, що виривається з пащі міфічного дракона, через що дрони і отримали свою назву, пише CNN.

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«Ударні безпілотники — це наші крила помсти, що несуть вогонь прямо з неба! — йдеться в повідомленні 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в соціальній мережі. — Вони стають реальною загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя».

За словами Ніколаса Драммонда, аналітика оборонної промисловості, що спеціалізується на сухопутних війнах і колишнього офіцера британської армії, створення такого страху, ймовірно, є основним ефектом українських безпілотників «Терміт».

«Це дуже неприємна речовина. Використання безпілотника для її доставки є досить інноваційним. Але якщо її використовувати таким чином, її ефект буде більше психологічним, ніж фізичним, — сказав Драммонд в інтерв'ю CNN. — Я розумію, що Україна має лише обмежені можливості для досягнення термітного ефекту, тому це скоріше нішева можливість, ніж нова основна зброя».

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Терміт може легко пропалити майже все, включаючи метал, тому від нього мало що можна захистити. Він був відкритий німецьким хіміком у 1890-х роках і спочатку використовувався для зварювання залізничних колій. Але незабаром стала очевидною його військова ефективність: німці скидали його з цепелінів як бомби над Британією під час Першої світової війни, згідно з історією з Університету Макгілла в Монреалі. І Німеччина, і союзники використовували термітні авіабомби у Другій світовій війні, а також виводили з ладу захоплені артилерійські знаряддя, засипаючи терміт у казенну частину і розплавляючи зброю зсередини.

За даними британської антивоєнної правозахисної групи Action on Armed Violence (AOAV), Україна вже використовувала терміт, скинутий з безпілотників, щоб назавжди вивести з ладу російські танки.

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«Терміт скидається «безпосередньо через люки, де від сильного тепла він швидко загоряється і знищує все всередині, — йдеться у звіті AOAV. — Така точність у поєднанні зі здатністю безпілотника обходити традиційні засоби захисту робить термітні бомби високоефективним інструментом у сучасній війні».

Терміт — це лише один з видів запалювальної зброї, серед інших — напалм і білий фосфор.

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«Пожежі, спричинені самою зброєю або підпалені нею, важко передбачити і локалізувати. Тому запалювальну зброю часто називають „зброєю великої площі“ через її вплив на велику територію», — йдеться на сайті ООН.

Але терміт дає російським військам ще одну причину побоюватися українських безпілотників, сказав Ніколас Драммонд.

«Ми бачили випадки, коли російські війська, атаковані кількома безпілотниками, залишали свої позиції. Чим більше Україна зможе вселити страх перед безпілотниками, тим більше у неї шансів на успіх, — сказав він. — Терміт продовжує тиснути».

Раніше повідомлялося, що Україна відновила секретну зброю.

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