Відкупитися від армії буде неможливо: в Україні оновлять систему бронювання

Складна ситуація на фронті приводить до того, що кількість чоловіків, які мають право на відстрочку, постійно зменшується.

В той же час багато хто сподівається уникнути призову до війська за допомогою економічного бронювання. Але в цій системі повинно бути пріоритетним питання справедливості, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він підкреслив, що економічне бронювання не зовсім відповідає принципу «воюй або працюй», який наразі обговорюється.

Тому уряд затвердив новий підхід до бронювання осіб. Цей підхід включає кілька параметрів, що стосуються критичних підприємств, оборонно-промислового комплексу та дефіцитних професій. Також враховуються інші фактори, зокрема відсутність заборгованості зі сплати податків, рівень зарплати не нижче середнього по галузі та низка інших критеріїв, які використовуються для бронювання.

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Прем’єр-міністр розповів, що під час вдосконалення підходу до бронювання в контексті принципу «воюй або працюй» уряд зосереджений на вирішенні трьох основних проблем: створенні додаткових робочих місць, підвищенні рівня зарплат і поверненні українців до України.

Він зазначив, що ці цілі вже близькі до реалізації, зокрема, проводяться обрахунки з експертами та військовими.

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Ключовим принципом є те, що ніхто не повинен отримати можливість уникнути військової служби шляхом фінансових внесків.

Планується впровадження прозорих і зрозумілих правил бронювання, які передбачатимуть чітке обґрунтування, чому конкретний працівник має бронь та який внесок він робить у підтримку держави. Це будуть зміни до нинішніх параметрів бронювання, а не радикальні нововведення.

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При цьому нагадаємо, що нещодавно ВР не підтримала пропозиції про збільшення діючого рівня військового збору.

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