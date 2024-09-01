Відразу вісім категорій: хто втрачає право на відстрочку від мобілізації з 1 вересня
В Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Проте частину з них все ж таки можуть призвати до армії.
Так, згідно з новим законодавством, право на відстрочку втрачають 8 категорій військовозобов'язаних, нагадали в Донецькому обласному ТЦК та СП, пише SUD.UA.
До цього переліку входять:
- студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту;
- багатодітні чоловіки, що мають заборгованість по аліментах;
- особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;
- батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання;
- чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї;
- особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони;
- особи зі статусом «обмежено придатний».
Крім того, право на відстрочку втрачають чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими. Ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно.
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