Військовий збір підвищувати не будуть: Рада провалила важливий законопроєкт

Проєкт закону щодо збільшення податків, насамперед, військового збору, був провалений під час голосування у Верховній раді — його підтримали 224 нардепи при 226 необхідних.

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Як повідомив парламентар Ярослав Железняк, документ відправили на повторне перше читання. Цікаво, що президентська фракція дала лише 170 голосів з 233.

Цей законопроєтк був схвалений профільним парламенським комітетом 29 серпня. Документом передбачено, що бюджет має отримати 30 млрд гривень у 2024 році з 125 млрд гривень, які запитував Мінфін. У наступному році це буде 127 з 340 млрд гривень.

Основним буде збільшення військового збору з доходів громадян — з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році — 107,7 млрд гривень.

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Також документом передбачено встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи (як ФОПів, так і юридичних осіб). Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

Планується запровадження військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати — тобто 800 гривень на місяць. Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

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Також передбачено підвищення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) з 18% до 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році.

До питання про підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% планують повернутися до другого читання. Зараз категорично проти НБУ та Мінфін.

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Також планується встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд гривень у 2024 році та 4,3 млрд гривень у 2025 році.

Крім того, запроваджується місячна звітність за зарплатами. Це необхідно для економічного бронювання, яке можуть ввести вже цього року.

До речі, гравці авторинку вже попереджали, що ухвалення цього законопроєкта зробить купівлю автомобіля в Українї ще більш дорогим задоволенням.

Фото Pixabay

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