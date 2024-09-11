Чемпіонка росії розбила квітковий горщик об голову володарки Кубка Європи у московському ресторані

Володарка Кубка Європи з футзалу Катерина Шумкова (на фото в заголовку) отримала струс мозку після інциденту в московському ресторані, повідомляє Telegram-канал SHOT. Раніше чемпіон Європи з боксу покалічив людей у центрі москви.

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За інформацією джерела, 27-річна спортсменка приїхала на зустріч із чотирма подружками до закладу «Танукі». Одна з них раптово привела із собою переможницю 6-го сезону шоу «Пацанки», чемпіонку росії з вільної боротьби Тетяну Каширіну.

Шумкова з подругою розмовляли на особисті теми, а Каширіна, пристойно випивши алкоголю, постійно втручалася в розмову і перебивала всіх. За словами Шумкової, після першого зауваження Каширіна почала погрожувати їй вбивством, а після другого — розлютилася і кинула їй у голову важкий горщик з квіткою, що стояв поруч.

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Тетяна Каширіна

Дівчина, яка привела Каширіну на зустріч, поспішила разом з нею залишити заклад, а Шумкова викликала «швидку» і поліцію. Спортсменку госпіталізували та діагностували струс мозку. Вона написала заяву до поліції. Болотяні звичаї…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що двометрового чемпіона Європи з росії жорстоко побили до втрати свідомості.

Фото SHOT

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