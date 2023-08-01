Двометрового чемпіона Європи з росії жорстоко побили до непритомності (відео)

Чемпіона Європи з баскетболу у складі збірної росії 36-річного Нікіту Шабалкіна екстрено госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою після жорстокого побиття у підмосков'ї, повідомляє Telegram-канал Mash. Нагадаємо, що у травні цього року на виході з одного з московських ресторанів побили іншу легенду російського баскетболу — Олексія Шведа.

За словами самого Шабалкіна (зріст спортсмена — 206 см), хулігани напали на нього біля його будинку, поруч з автомийкою у підмосковному селі Голікове в мікрорайоні «Золоті куполи». Били руками та ногами, внаслідок чого у ексбаскетболіста сталася короткочасна втрата свідомості. Очевидці викликали поліцію та «швидку». Лікарі госпіталізували спортсмена на ношах.

Пізніше стало відомо, що Нікіту Шабалкіна побили найняті ним робітники, уродженці Таджикистану — в ході конфлікту через нібито несплату робіт із благоустрою будинку знаменитого баскетболіста.

Бійку міг спровокувати сам спортсмен. За словами робітників, він був незадоволений якістю робіт та відмовився за них платити. Спочатку лаявся з ними телефоном, потім приїхав на ділянку, де будується котедж. Вдарив одного з будівельників — у того струс мозку. Потім кинувся на решту, розбив скляний стіл і порізав руку. У фіналі отримав від опонентів сам (на відео — Нікіта з порізаною рукою чекає на приїзд «швидкої»). Трохи пізніше будівельники зняли побої та написали на Шабалкіна заяву до поліції.

Зазначимо, що Нікіта Шабалкін за роки кар'єри пограв за «Хімки», «Локомотив-Кубань», московське «Динамо», казанський УНІКС. Він володар Кубка росії та дворазовий віцечемпіон країни. У складі збірної росії баскетболіст завоював «золото» та «бронзу» чемпіонату Європи, а також став віцечемпіоном Всесвітньої універсіади.

До речі, свого часу прізвище Шабалкіна вже з'являлося в неспортивній хроніці. У 2007 році баскетболіст переходив дорогу в недозволеному місці і не встиг перетнути проїжджу частину до того, як спалахнув зелений сигнал світлофора для авто. Це викликало невдоволення таксиста, який розпочав рух. Шабалкін вдарив автомобіль ногою. Після цього водій натиснув на педаль газу та провіз спортсмена-гіганта кілька метрів на капоті. Тоді Шабалкіну у лікарні діагностували незначні травми й госпіталізувати не стали.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії знайшли мертвою призерку чемпіонатів світу та Європи.

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