Чемпіон Європи з боксу покалічив людей у центрі москви: інцидент зі стріляниною потрапив на відео

Чемпіон Європи з боксу 37-річний Микита Іванов, який три роки тому в п'яній бійці відправив партнера зі збірної росії в кому, знову виявився героєм скандальної хроніки, повідомляє Telegram-канал 112.

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Відомий спортсмен відкрив стрілянину з травматичного пістолета під час конфлікту біля ресторану Paulaner Brauhaus у центрі Москви.

Бійка почалася через те, що боксер посварився, а потім і побився з одним із відвідувачів закладу. Після цього Іванов пішов за пістолетом і зробив п'ять пострілів у супротивників. Охоронці закладу накинулися на бешкетника, повалили його та утримували до приїзду поліції.

Внаслідок інциденту постраждали чотири особи — чоловіки 47, 21, 39 та 42 років (серед них — охоронець ресторану, у якого випадково зрикошетила куля). Всі вони доправлені до лікарні з вогнепальними пораненнями, струсами мозку, переломами та забиттями.

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Один із постраждалих — студент геологічного факультету московського державного університету Олег Гусаревич розповів Telegram-каналу Mash, що він стояв з компанією, коли спортсмен по-хамськи поклав руку на його плече та завів розмову. Олег ввічливо попросив його не чіпати, але закінчилося все це бійкою та стріляниною. За словами хлопця, у нього зламаний ніс у трьох місцях, і почувається він «лайново». Лікарі сказали, що потрібна операція, а в планах тепер — писати заяву на Іванова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що двометрового чемпіона Європи з росії жорстоко побили до втрати свідомості.

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